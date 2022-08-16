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Mardin'de, aşiret düğününde pankart açtılar: 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır'
Mardin'de, aşiret düğününde pankart açtılar: 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır'
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayatını birleştiren bir çift, düğünlerini yapacakları salonun girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' yazılı... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mardin
silah
kızıltepe
düğün
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir düğün salonundan ateşlenen yorgun mermiyle vurulan 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın hayatını kaybetmesinden sonra Tat Aşireti mensubu İsmail Erboğan, yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğün törenlerinin yapılacağı salon girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı astı.'Bu zamana kadar kimse silah sıkmakla kimse kahraman olmamış'Aşiret düğünlerinde silaha izin vermediklerini hatırlatan damadın kardeşi Salih Erboğan, "Gökçe Mahallesinde Hasan Erboğan adına böyle bir pankart astık. Kesinlikle silaha hayır. Bu zamana kadar kimse silah sıkmakla kimse kahraman olmamış. Biz de böyle bir tepki verdik. Düğünlerimizde silah sıkılmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.Düğüne katılanlar da uygulamanın çok güzel olduğunu ve örnek olacağını belirtti. Davetlilerden Mehmet Buluktimur, "Bildiğiniz üzere Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımızdan ve aşiretçilik sisteminden dolayı aşırı kalabalık düğünlerimiz oluyor. Geçen gün yorgun mermi nedeniyle genç bir evladımızın hayatını kaybettikten sonra biz de Salih kardeşimizden ricada bulunduk. Salih kardeşimizde düğünün girişinde düğünlerde silahın tamamen yasak olduğunu, sevincimizi birbirimizle selamlaşarak, oynayarak, halay çekerek ve beraber oturarak paylaşmamız gerektiğini, silah sıkarak sevinci paylaşılmayacağını gösterdik. Bu şekilde sadece etrafımızdaki insanlara rahatsızlık verebileceğimizi düşünerek düğünlerde silah sıkmaya hayır diyerek böyle bir pankart asmaya gerek duyduk" ifadelerini kullandı.Düğünde davetliler, halaylar çekerek ailenin mutluluğuna ortak oldu.
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mardin, silah, kızıltepe, düğün

Mardin'de, aşiret düğününde pankart açtılar: 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır'

01:55 16.08.2022 (güncellendi: 01:57 16.08.2022)
© İHA / SELMAN GÜNEŞ-Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayatını birleştiren bir çift, düğünlerini yapacakları salonun girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' yazılı pankart astı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayatını birleştiren bir çift, düğünlerini yapacakları salonun girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' yazılı pankart astı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA / SELMAN GÜNEŞ-
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayatını birleştiren bir çift, düğünlerini yapacakları salonun girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' yazılı pankart astı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir düğün salonundan ateşlenen yorgun mermiyle vurulan 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın hayatını kaybetmesinden sonra Tat Aşireti mensubu İsmail Erboğan, yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğün törenlerinin yapılacağı salon girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı astı.

'Bu zamana kadar kimse silah sıkmakla kimse kahraman olmamış'

Aşiret düğünlerinde silaha izin vermediklerini hatırlatan damadın kardeşi Salih Erboğan, "Gökçe Mahallesinde Hasan Erboğan adına böyle bir pankart astık. Kesinlikle silaha hayır. Bu zamana kadar kimse silah sıkmakla kimse kahraman olmamış. Biz de böyle bir tepki verdik. Düğünlerimizde silah sıkılmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.
Düğüne katılanlar da uygulamanın çok güzel olduğunu ve örnek olacağını belirtti. Davetlilerden Mehmet Buluktimur, "Bildiğiniz üzere Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımızdan ve aşiretçilik sisteminden dolayı aşırı kalabalık düğünlerimiz oluyor. Geçen gün yorgun mermi nedeniyle genç bir evladımızın hayatını kaybettikten sonra biz de Salih kardeşimizden ricada bulunduk. Salih kardeşimizde düğünün girişinde düğünlerde silahın tamamen yasak olduğunu, sevincimizi birbirimizle selamlaşarak, oynayarak, halay çekerek ve beraber oturarak paylaşmamız gerektiğini, silah sıkarak sevinci paylaşılmayacağını gösterdik. Bu şekilde sadece etrafımızdaki insanlara rahatsızlık verebileceğimizi düşünerek düğünlerde silah sıkmaya hayır diyerek böyle bir pankart asmaya gerek duyduk" ifadelerini kullandı.
Düğünde davetliler, halaylar çekerek ailenin mutluluğuna ortak oldu.
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