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Mehmet Barlas: İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu çözmeli
Mehmet Barlas: İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu çözmeli
Mehmet Barlas, dün yoğun sağanak yağış sonrası İstanbul'da yaşananlara dikkat çekti ve "İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T08:20+0300
2022-08-16T08:20+0300
politika
istanbul
ekrem imamoğlu
sel
sağanak
mehmet barlas
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul'da dün yaşanan yağmur sonrası birçok ilçe merkezini ve ara yolların sel nedeniyle trafiğe kapandığını savunduğu yazısında, "Bütün bunlar yaşanırken İstanbul bir ilke de şahit oldu. Fırtına esnasında, bütün olumsuzluklar aynen devam etmesine rağmen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tatil bölgesinde değil, AKOM'da olduğunu açıkladı. İmamoğlu, seçmenine "Meğer her felakette tatilde olmak kader değilmiş" dedirtti" ifadelerini kullandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birkaç ay önce billboardlarda "İstanbul'un sel sorununu çözdük" şeklinde afişler astırdığını belirten Barlas, "Geldiğimiz noktada gördük ki, "İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş". İmamoğlu hiçbir bahaneye sığınmadan İstanbul'un su baskını sorununu çözmeli. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a bu görüntüler yakışmıyor." diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220816/imamoglu-istanbulda-500-bine-yakin-orta-hasarli-90-bine-yakin-agir-ve-cok-agir-hasarli-bina-var-1059967792.html
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istanbul, ekrem imamoğlu, sel, sağanak, mehmet barlas

Mehmet Barlas: İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu çözmeli

08:20 16.08.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Mehmet Barlas, dün yoğun sağanak yağış sonrası İstanbul'da yaşananlara dikkat çekti ve "İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu çözmeli" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul'da dün yaşanan yağmur sonrası birçok ilçe merkezini ve ara yolların sel nedeniyle trafiğe kapandığını savunduğu yazısında, "Bütün bunlar yaşanırken İstanbul bir ilke de şahit oldu. Fırtına esnasında, bütün olumsuzluklar aynen devam etmesine rağmen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tatil bölgesinde değil, AKOM'da olduğunu açıkladı. İmamoğlu, seçmenine "Meğer her felakette tatilde olmak kader değilmiş" dedirtti" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birkaç ay önce billboardlarda "İstanbul'un sel sorununu çözdük" şeklinde afişler astırdığını belirten Barlas, "Geldiğimiz noktada gördük ki, "İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş". İmamoğlu hiçbir bahaneye sığınmadan İstanbul'un su baskını sorununu çözmeli. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a bu görüntüler yakışmıyor." diye yazdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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