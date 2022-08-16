https://tr.sputniknews.com/20220816/mehmet-barlas-istanbulun-hicbir-ilcesinde-sel-sorunu-cozulmemis-imamoglu-bu-sorunu-cozmeli-1059978634.html

Mehmet Barlas: İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu çözmeli

Mehmet Barlas: İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu çözmeli

Mehmet Barlas, dün yoğun sağanak yağış sonrası İstanbul'da yaşananlara dikkat çekti ve "İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş, İmamoğlu bu sorunu... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T08:20+0300

2022-08-16T08:20+0300

2022-08-16T08:20+0300

politika

istanbul

ekrem imamoğlu

sel

sağanak

mehmet barlas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul'da dün yaşanan yağmur sonrası birçok ilçe merkezini ve ara yolların sel nedeniyle trafiğe kapandığını savunduğu yazısında, "Bütün bunlar yaşanırken İstanbul bir ilke de şahit oldu. Fırtına esnasında, bütün olumsuzluklar aynen devam etmesine rağmen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tatil bölgesinde değil, AKOM'da olduğunu açıkladı. İmamoğlu, seçmenine "Meğer her felakette tatilde olmak kader değilmiş" dedirtti" ifadelerini kullandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birkaç ay önce billboardlarda "İstanbul'un sel sorununu çözdük" şeklinde afişler astırdığını belirten Barlas, "Geldiğimiz noktada gördük ki, "İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş". İmamoğlu hiçbir bahaneye sığınmadan İstanbul'un su baskını sorununu çözmeli. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a bu görüntüler yakışmıyor." diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220816/imamoglu-istanbulda-500-bine-yakin-orta-hasarli-90-bine-yakin-agir-ve-cok-agir-hasarli-bina-var-1059967792.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, ekrem imamoğlu, sel, sağanak, mehmet barlas