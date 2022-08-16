https://tr.sputniknews.com/20220816/meksikada-3-bin-932-metrelik-hali-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1059968863.html
Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Meksika’da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T00:48+0300
2022-08-16T00:48+0300
2022-08-16T00:48+0300
yaşam
meksika
halı
guinness rekorlar kitabı
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Meksika’nın Tlaxcala eyaletine bağlı Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen şenlikte dünyanın en uzun halısı rekoru kırıldı. Kentin sokaklarında renkli talaş dökülerek yapılan 3 bin 932 metre uzunluğundaki halı, dünyanın en uzun halısı unvanınu kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Tasarımına bir yıl önce başlanılan ve 19 ayrı renkte talaş ve çiçekten oluşan halının sadece 2 günlük ömrü olduğu aktarıldı. Huamantla şehrinde Cachita azizesi onuruna her yıl 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şenliklerde şehir sokaklarını renkli halılarla süsleme geleneği 70 yıldır devam ediyor.Dünyanın en uzun halısı rekoru bundan önce Guatemala’da yapılan 2 bin 319 metrelik halıya aitti.
https://tr.sputniknews.com/20220813/hindistanda-insanlarin-olusturdugu-dev-bayrak-guinness-rekoru-kirdi-1059895075.html
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meksika, halı, guinness rekorlar kitabı
Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Meksika’da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Meksika’nın Tlaxcala eyaletine bağlı Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen şenlikte dünyanın en uzun halısı rekoru kırıldı.
Kentin sokaklarında renkli talaş dökülerek yapılan 3 bin 932 metre uzunluğundaki halı, dünyanın en uzun halısı unvanınu kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Tasarımına bir yıl önce başlanılan ve 19 ayrı renkte talaş ve çiçekten oluşan halının sadece 2 günlük ömrü olduğu aktarıldı.
Huamantla şehrinde Cachita azizesi onuruna her yıl 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şenliklerde şehir sokaklarını renkli halılarla süsleme geleneği 70 yıldır devam ediyor.
Dünyanın en uzun halısı rekoru bundan önce Guatemala’da yapılan 2 bin 319 metrelik halıya aitti.