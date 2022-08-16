https://tr.sputniknews.com/20220816/milli-cimnastikci-ferhat-arican-artistik-cimnastik-erkek-bransinda-avrupada-yilin-sporcusu-secildi-1059984713.html
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçildi
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçildi
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından büyük onura layık görüldü. Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği'nin yaptığı oylamada... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T11:48+0300
2022-08-16T11:48+0300
2022-08-16T11:48+0300
spor
cimnastik
ödül
avrupa
sporcu
avrupa atletizm şampiyonası
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İzmir ve Türk sporunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından büyük onura layık görüldü. Avrupa Cimnastik Birliği'nin yaptığı oylamada artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçilen 29 yaşındaki Ferhat Arıcan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı.Törende bulunan EG Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin de başarılı sporcuyu tebrik etti.2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak erkekler cimnastikte cumhuriyet tarihinde ilki başaran Göztepe'nin sporcusu Ferhat, geçen yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanıp Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmişti. Uluslararası alanda ilkleri gerçekleştiren Ferhat Arıcan, 2020 ve 2021'de paralel barda üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olmayı başararak da tarihe geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220816/avrupa-atletizm-sampiyonasinda-yasemin-candan-altin-madalya-1059978136.html
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cimnastik, ödül, avrupa, sporcu, avrupa atletizm şampiyonası
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçildi
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından büyük onura layık görüldü. Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği'nin yaptığı oylamada artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçildi.
İzmir ve Türk sporunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından büyük onura layık görüldü. Avrupa Cimnastik Birliği'nin yaptığı oylamada artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçilen 29 yaşındaki Ferhat Arıcan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı.
Törende bulunan EG Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin de başarılı sporcuyu tebrik etti.
2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak erkekler cimnastikte cumhuriyet tarihinde ilki başaran Göztepe'nin sporcusu Ferhat, geçen yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanıp Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmişti. Uluslararası alanda ilkleri gerçekleştiren Ferhat Arıcan, 2020 ve 2021'de paralel barda üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olmayı başararak da tarihe geçti.