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https://tr.sputniknews.com/20220816/motorine-zam-geliyor-1059979222.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-16T09:21+0300
ekonomi
motorin
zam
benzin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.Yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
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motorin, zam, benzin

Motorine zam geliyor

09:20 16.08.2022 (güncellendi: 09:21 16.08.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.
Yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.
Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
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