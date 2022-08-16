https://tr.sputniknews.com/20220816/motorine-zam-geliyor-1059979222.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T09:20+0300

2022-08-16T09:20+0300

2022-08-16T09:21+0300

ekonomi

motorin

zam

benzin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.Yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

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2022

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motorin, zam, benzin