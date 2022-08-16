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https://tr.sputniknews.com/20220816/privyet-merhaba-ciao-dunya-dilleri-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1059814896.html
Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?
Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?
16.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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testler, тесты
testler, тесты

Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?

12:13 16.08.2022 (güncellendi: 12:14 16.08.2022)
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZSea Installer
Sea Installer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ
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