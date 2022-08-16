https://tr.sputniknews.com/20220816/putin-bati-egemenligini-surdurmek-icin-bagimsiz-ulkeleri-itaat-etmeleri-icin-zorluyor-1059981465.html

Putin: Batı, egemenliğini sürdürmek için bağımsız ülkeleri itaat etmeleri için zorluyor

Putin: Batı, egemenliğini sürdürmek için bağımsız ülkeleri itaat etmeleri için zorluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın egemenliğini sürdürmek ve sırtlarından geçinmek için bağımsız devletleri kendi isteklerine boyun eğmeye... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T10:30+0300

2022-08-16T10:30+0300

2022-08-16T11:05+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

batı

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Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Putin, ABD ve Batı ülkelerinin egemenliklerini sürdürmek uğruna bağımsız devletlerin iç işlerine sert bir şekilde müdahale ettiklerine dikkat çekti.Rus lider, “ABD ve vassalları, egemen devletlerin iç işlerine sert bir şekilde müdahale ediyor, provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyor. Tehdit, şantaj ve baskı yoluyla bağımsız devletleri iradelerine boyun eğmeye, yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalışıyor. Ve tüm bunları tek bir amaç uğruna, egemenliklerini, dünyada diğerlerinin sırtından geçinmeyi sağlayan modeli sürdürmek için yapıyor” diye konuştu.‘Batı'nın Avrupa'da güvenliği sağlamaya yönelik vaatleri ikiyüzlülüktür’Batı'nın Avrupa'da güvenliği sağlamaya yönelik vaatlerinin ikiyüzlülük olduğunu ve aslında Avrupa’daki güvenlik sistemini yok ettiğini söyleyen Putin, “Kolektif Batı kasıtlı olarak Avrupa güvenlik sistemini yok ediyor, yeni askeri ittifaklar kuruyor, NATO bloğu doğuya doğru ilerliyor, askeri altyapısını büyütüyor. Füze savunma sistemi konuşlandırıyor ve saldırı kuvvetlerinin gücünü arttırıyor. Sözde, bunun Avrupa'da güvenliği güçlendirmek için bir ihtiyaç olduğu ikiyüzlü bir şekilde ilan ediliyor, ancak gerçekte tam tersi oluyor” vurgusunu yaptı.‘Batı, hegemonyasını sürdürmek için Ukrayna'ya ‘harcanan er’ kaderini tayin etti’Batı’nın hegemonyasını sürdürmek için çatışmalara ihtiyacı olduğunu dile getiren Putin, “Bu nedenle Ukrayna halkına ‘harcanan er’ kaderini tayin ettiler, anti-Rusya projesini hayata geçirdiler, neo-Nazi ideolojisinin yayılmasına, Donbass sakinlerinin toplu katliamlarına göz yumdular, Kiev rejimine silah pompaladılar ve ağır silahlar dahil olmak üzere pompalamaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.Rus lider, “Ukrayna'daki durumun ABD'nin bu çatışmayı uzatmaya çalıştığını gösteriyor. Ve aynı şekilde Asya, Afrika ve Latin Amerika'da çatışma potansiyelini körükleyerek aynı şekilde hareket ediyorlar” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220812/avrupa-birligi-rus-vatandaslarina-vize-yasagini-tartisiyor-1059844815.html

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