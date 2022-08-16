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https://tr.sputniknews.com/20220816/saglik-bakani-koca-asistan-arkadaslarimizin-nobet-sayilari-yeni-yonetmelikte-sekizi-asmayacak-1059978899.html
Sağlık Bakanı Koca: Asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak
Sağlık Bakanı Koca: Asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T09:01+0300
2022-08-16T09:05+0300
türkiye
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 21’inci kuruluş yıl dönümü programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asistanların durumları ve atılan adımların sorulması üzerine yanıt veren Bakan Koca, “Sistemin yükünü çekenler asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sekiz nöbetten fazla olmayacak. Sekiz nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor” ifadelerini kullandı.'Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek'Asistanlar ile ilgili atılan adımları detaylandıran Bakan Koca, “Biliyorsunuz eğitim araştırma hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde özellikle sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız. Ve ayrıca intern arkadaşlarımız. İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası ve bundan böyle intern yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız ‘niye halen bu bize ödenmiyor’ diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek” açıklamasında bulundu.'Asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak'Sistemin yükünü taşıyanların asistanlar olduğunu belirten Bakan Koca, “Asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık ama uygulamada da asistan arkadaşlarımızın hem katsayılarını hem de ortalamadan, kliniklerin farklılıklarını daha fazla karşılık bulmalarının hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımız nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220811/saglik-bakani-fahrettin-koca-bekledigin-ani-yasa-1059819046.html
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sağlık bakanı

Sağlık Bakanı Koca: Asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak

09:01 16.08.2022 (güncellendi: 09:05 16.08.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 21’inci kuruluş yıl dönümü programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asistanların durumları ve atılan adımların sorulması üzerine yanıt veren Bakan Koca, “Sistemin yükünü çekenler asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sekiz nöbetten fazla olmayacak. Sekiz nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor” ifadelerini kullandı.

'Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek'

Asistanlar ile ilgili atılan adımları detaylandıran Bakan Koca, “Biliyorsunuz eğitim araştırma hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde özellikle sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız. Ve ayrıca intern arkadaşlarımız. İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası ve bundan böyle intern yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız ‘niye halen bu bize ödenmiyor’ diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek” açıklamasında bulundu.

'Asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak'

Sistemin yükünü taşıyanların asistanlar olduğunu belirten Bakan Koca, “Asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık ama uygulamada da asistan arkadaşlarımızın hem katsayılarını hem de ortalamadan, kliniklerin farklılıklarını daha fazla karşılık bulmalarının hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımız nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek” şeklinde konuştu.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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