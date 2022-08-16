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Şarkıcı Metin Işık'tan komşularına silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı
Şarkıcı Metin Işık'tan komşularına silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarkıcı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle saldırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T00:51+0300
2022-08-16T00:54+0300
türkiye
metin işık
silah
tüfek
şarkıcı
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce husumet olan şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Işık evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü.Polis ekipleri, kavgaya karışan Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, şarkıcı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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metin işık , silah, tüfek, şarkıcı

Şarkıcı Metin Işık'tan komşularına silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı

00:51 16.08.2022 (güncellendi: 00:54 16.08.2022)
© İHA / EREN KAN-Kayseri'de Metin Işık adlı şarkıcı daha önce aralarında husumet bulunan aileye silahla saldırdı. Saldırıda 3'ü ağır 5 kişi yaralanırken, Metin Işık polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de Metin Işık adlı şarkıcı daha önce aralarında husumet bulunan aileye silahla saldırdı. Saldırıda 3'ü ağır 5 kişi yaralanırken, Metin Işık polis tarafından gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA / EREN KAN-
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarkıcı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle saldırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce husumet olan şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Işık evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü.
Polis ekipleri, kavgaya karışan Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, şarkıcı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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