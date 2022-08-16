https://tr.sputniknews.com/20220816/turk-ayakkabi-sirketi-flo-rusyada-faaliyete-gecti-1059974805.html

Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyete geçti

Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyete geçti

Reebok firmasının Rusya’daki işletmesini alan Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyet gösteren online satış siteleriyle doğrudan ürün teslimatı konusunda... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T03:24+0300

2022-08-16T03:24+0300

2022-08-16T03:25+0300

ekonomi

flo

rusya

kommersant

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Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, ilk FLO ürünleri Rus online satış devi Wildberries’in platformunda artık yerini aldı. Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon da Türk şirketiyle anlaştığını bildirdi.FLO, Batı tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesini satın almıştı.

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flo, rusya, kommersant