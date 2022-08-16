https://tr.sputniknews.com/20220816/turk-ayakkabi-sirketi-flo-rusyada-faaliyete-gecti-1059974805.html
Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyete geçti
Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyete geçti
Reebok firmasının Rusya’daki işletmesini alan Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyet gösteren online satış siteleriyle doğrudan ürün teslimatı konusunda... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T03:24+0300
2022-08-16T03:24+0300
2022-08-16T03:25+0300
ekonomi
flo
rusya
kommersant
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Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, ilk FLO ürünleri Rus online satış devi Wildberries’in platformunda artık yerini aldı. Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon da Türk şirketiyle anlaştığını bildirdi.FLO, Batı tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesini satın almıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
flo, rusya, kommersant
Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyete geçti
03:24 16.08.2022 (güncellendi: 03:25 16.08.2022) Abone ol
Reebok firmasının Rusya’daki işletmesini alan Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyet gösteren online satış siteleriyle doğrudan ürün teslimatı konusunda anlaşma sağladı.
Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, ilk FLO ürünleri Rus online satış devi Wildberries’in platformunda artık yerini aldı.
Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon da Türk şirketiyle anlaştığını bildirdi.
FLO, Batı tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesini satın almıştı.