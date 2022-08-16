Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220816/zam-isteyen-ev-sahibinin-2-oglunu-tufekle-vuran-kisi-serbest-birakildi-1059971474.html
Zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu tüfekle vuran kişi serbest bırakıldı
Zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu tüfekle vuran kişi serbest bırakıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T01:32+0300
2022-08-16T01:35+0300
türkiye
darıca
kocaeli
zam
ev sahibi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059938083_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4b7ea85a8a26518eea63fc557b710041.jpg
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartışmıştı.Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220815/kiraya-zam-isteyen-ev-sahibinin-iki-oglunu-pompali-tufekle-vurdu-1059938228.html
türkiye
darıca
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059938083_152:0:1052:675_1920x0_80_0_0_37af3b6f19187b023ce92dad7f0b41d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
darıca, kocaeli, zam, ev sahibi

Zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu tüfekle vuran kişi serbest bırakıldı

01:32 16.08.2022 (güncellendi: 01:35 16.08.2022)
© AAKiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartışmıştı.
Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
TÜRKİYE
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Dün, 12:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала