https://tr.sputniknews.com/20220816/zam-isteyen-ev-sahibinin-2-oglunu-tufekle-vuran-kisi-serbest-birakildi-1059971474.html

Zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu tüfekle vuran kişi serbest bırakıldı

Zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu tüfekle vuran kişi serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T01:32+0300

2022-08-16T01:32+0300

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türkiye

darıca

kocaeli

zam

ev sahibi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartışmıştı.Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220815/kiraya-zam-isteyen-ev-sahibinin-iki-oglunu-pompali-tufekle-vurdu-1059938228.html

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