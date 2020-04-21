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    İlk Sovyet tankı MS-1 restore edildi

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    Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü’nün 75. yıldönümündeki geçit töreninde yer alması planlanan ilk Sovyet tasarımı tank MS-1 restorasyondan geçirildi. Geçit töreni koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

    Tankın sürücüsü Astsubay Aleksandr Verhovtsev, “Tankın taktik-teknik özellikleri kötü değil. 100 yıllık bir araç ve sürüş kalitesi harika. Testlerden geçirildi. Kullanımı kolay, bir zorluk yok. Yaşına göre, harika bir araç” ifadelerini kullandı.

    'ARMY-2019 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda sergilenen T-14 Armata tankı.
    © Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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    Restorasyondan geçirilen tankın Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratışının 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Günü’nde yapılacak askeri geçit töreninde yer alması planlanıyordu. Ancak daha sonra tören, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

    MS-1 hafif piyade tankı ilk Sovyet tankı ve seri üretimine 1928’de başlandı. Tank 1942 yılına kadar kullanımdaydı ve 959 adet üretildi.

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    Etiketler:
    Restorasyon, 9 Mayıs Zafer Bayramı, 9 Mayıs, MS-1 tankı, Rusya, Sovyetler Birliği, SSCB, Tank
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