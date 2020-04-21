İlk Sovyet tankı MS-1 restore edildi

Tankın sürücüsü Astsubay Aleksandr Verhovtsev, “Tankın taktik-teknik özellikleri kötü değil. 100 yıllık bir araç ve sürüş kalitesi harika. Testlerden geçirildi. Kullanımı kolay, bir zorluk yok. Yaşına göre, harika bir araç” ifadelerini kullandı.

Restorasyondan geçirilen tankın Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratışının 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Günü’nde yapılacak askeri geçit töreninde yer alması planlanıyordu. Ancak daha sonra tören, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti

MS-1 hafif piyade tankı ilk Sovyet tankı ve seri üretimine 1928’de başlandı. Tank 1942 yılına kadar kullanımdaydı ve 959 adet üretildi.