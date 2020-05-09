Koronavirüse rağmen Rusya'da Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor

Vladimir Putin, Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek bıraktıktan sonra Zafer Bayramı konuşmasını yaptı. Rusya lideri, "Bu bizim için en önemli ve en değerli bayram. Tüm gazilerin ve Rusya halkının bayramını kutluyorum" dedi.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Zafer'in 75. yılı vesilesiyle Kızıl Meydan semalarında hava gösterisi düzenledi.

İkinci Dünya Savaşı kahramanlarının anıldığı Ölümsüz Alay yürüyüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle online olarak düzenledi.