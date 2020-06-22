22 Haziran 1941: Nazi Almanyası'nın ordusu SSCB'ye saldırdı

Böylece 2. Dünya Savaşı tarihinin en kanlı sayfası olan Büyük Vatanseverlik Savaşı (1941-1945) başladı. SSCB'nin yediden yetmişe 27 milyon vatandaşı faşizme karşı kazanılan zafer uğruna hayatını feda etmiştir.

Hiç kimse unutulmadı, hiçbir şey unutulmayacak.