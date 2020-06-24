24 Haziran 1945: Moskova Zafer Geçidi düzenlendi

Sputnik, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında SSCB'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı tarihi zaferin yıldönümünde 24 Haziran 1945 tarihinde düzenlenen Moskova Zafer Geçidi'ni anıyor.
Nazi Alman ordusunun yenilgiye uğratılmasını sembolize eden Moskova Zafer Geçidi tam 75. yıl önce Kızıl Meydan'da düzenlendi. Geçit sırasında yenilgiye uğratılan Nazi Almanyası'nın 200 bayrağı Vladimir Lenin Mozolesi'nin önünde yere atıldı.
Sputnik, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında SSCB'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı tarihi zaferin yıldönümünde 24 Haziran 1945 tarihinde düzenlenen Moskova Zafer Geçidi'ni anıyor.
22 Haziran 1941 tarihinde şafak vakti Nazi Almanyası'nın birlikleri savaş ilan etmeden aniden Sovyetler Birliği'nin tüm batı sınırına saldırdı.
Büyük Vatan Savaşı döneminde Sovyetler Birliği’nde yer alan pek çok sanayi tesisi tahliye edilip güvenli bölgelere taşındı. Askeri üretim yapılmayan fabrikaların birçoğu ise cephede gereksinim duyulacak eşyaların üretimi için yeniden düzenledi. İkonik Krasnıy Oktyabr (Kızıl Ekim) çikolata fabrikası da yeniden düzenlemelerden payını aldı.
Tüm zamanların en çok üretilen uçağı. 2. Dünya Savaşı sırasında, 1941-1945 yılları arasında Kızıl Ordu’nun savaştığı tüm cephelerde ve deniz dahil tüm meydan muharebelerinde yer aldı.
Bu yıl Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor. Ancak başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda her yıl düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni ve etkinlikleri Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
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