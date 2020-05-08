Putin ve Netanyahu telefonla görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Mayıs'ta İsrail’de de resmen kutlanan Büyük Zafer'in 75. yıldönümü dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin ve Netanyahu gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer’in 75. yıldönümü dolayısıyla birbirlerini tebrik etti.

Putin, İsrail’de yaşayan Büyük Vatan Savaşı gazilerine sağlık ve esenlik dileklerini iletti.

Görüşmede liderler, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili gerçeklerin korunmasının ve tarihin çarpıtılmasıyla mücadele edilmesinin önemini vurguladı. Bununla bağlantılı olarak Netanyahu, Sovyetler Birliği ordusunun Avrupa’nın kurtarılması ve faşizmin yenilmesi konusundaki önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

‘Aşı geliştirmeye yönelik düzenli etkileşim sağlanmasında anlaşıldı’

İkili ayrıca koronavirüsle mücadeleyi ele aldı. İki ülkede alınan tedbirlere değinen liderler, koronavirüse yönelik araştırmalar ve aşı geliştirme konusu da dahil olmak üzere, ilgili kuruluşlar arasında düzenli etkileşim sağlanması konusunda anlaştı.

Liderler ikili ilişkilerdeki güncel konuların yanı sıra Suriye’deki durumu da ele aldı.