Çevirimiçi ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne yaklaşık 700 bin Rus katılmaya hazır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevirimiçi yapılması kararlaştırılan ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne yaklaşık 700 bin Rus vatandaşının katılmaya hazır olduğu öğrenildi.

Rusya Halk Cephesi hareketi genel merkezi eş başkanı Yelena Tsunayeva, yaklaşık 700 bin Rus vatandaşının çevirimiçi ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne katılmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Sovyetler Birliği’nin Nazilere karşı zaferinin 75. yıldönümünde İkinci Dünya Savaşı kahramanlarının anıldığı ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne geçen yıl başkent Moskova’da aynı sayıda kişi katılmış, Rusya genelinde ise toplam 10 milyon kişi yürümüştü.

Katılmak isteyen her bir kişinin cephede savaşmış olan akrabasının fotoğrafını partner platformlardan birine yollayabileceğine dikkat çeken Tsunayeva, etkinliğe ‘Ölümsüz Alay’ sitesinde, ayrıca Odnoklassniki ve VKontakte gibi sosyal medya platformlarındaki hesabı ve Sberbank sitesi üzerinden katılım sağlayabileceklerini kaydetti.

Sovyetler Birliği’nin Nazilere karşı zaferinin kutlandığı 9 Mayıs’ta cephede savaşan askerlerin fotoğrafları Rusya genelinde yayınlanacak. Etkinlik Okko ve More.tv siteleri, STS ve Pobeda televizyonları ve sosyal paylaşım platformları VKontakte ve Odnoklassniki üzerinden, ayrıca ‘Ölümsüz Alay’ sitesinde yayınlanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgını nedeniyle Büyük Zafer’in 75. yılı kutlamalarını ve aralarında ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşünün de bulunduğu diğer toplu etkinlikleri ertelemiş, durumun normale döndüğünden emin olduklarında tüm etkinliklerin mutlaka gerçekleştirileceğini vurgulamıştı.