Putin: İkinci Dünya Savaşı'nı Sovyetler Birliği’nin başlattığı iddiaları saçmalık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin 1941’de İkinci Dünya Savaşı’nı hazırladığı ve başlattığı iddialarını saçmalık olarak nitelendirdi.

Rossiya-1 televizyonunda bir bölümü yayınlanan Andrey Kondraşov’un ‘Vayna za pomyat’ filmi için konuşan Putin, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasında Almanya kadar Sovyetler Birliği’nin de suçlu olduğuna ilişkin iddialar konusunda “Hiçbir suçluluk hissimiz yok ve olamaz da” dedi.

Putin, Sovyetler Birliği’nin 27 milyon vatandaşının savaşta canını ortaya koyduğunu, bu nedenle tarihi yeniden yazma girişimlerinin hiçbir şekilde bahanesi olamayacağını vurguladı.

Rus lider, "22 Haziran 1941’de kim kime saldırdı? Biz mi Almanya’ya saldırdık, yoksa Almanya mı bize saldırdı? Bu ne saçmalık?" ifadelerini kullandı.

Polonya parlamentosu ocak ayında İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında Almanya kadar suçlu olduğu belirtilen bir kararnameyi onayladı. Kararnamede, 1944-1945 yıllarında Polonya’yı kurtaran Sovyetler Birliği ordusu işgalci güçler olarak nitelendirildi.