Zafer Bayramı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde şarkılarla kutlandı

Elçiliğin Facebook sayfasından yayınlanan videoda Büyükelçi Aleksey Yerhov da dahil olmak üzere elçilik personeli ve çocukları, Rusya’da çok sevilen ‘Zafer Günü’ şarkısını söyledi.

Etkinliğe katılanlar Büyük Anavatan Savaşı'na katılan yakınlarının fotoğraflarını ellerinde taşıdı.