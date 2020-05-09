Türkiye’de yaşayan Rus emekli albay: İnsanlar ilk zafer duyurusunu gülerek ve ağlayarak karşılamıştı

Uzun süredir Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus emekli Albay Marlen Kravtsov, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin ilk duyurulduğu 1945’te Sovyet insanlarının haberi hem gülerek, hem de ağlayarak karşıladıklarını anlattı. Kravtsov, Türkler tarafından büyük saygı gördüğünü de vurguladı.

Rusya’da Nazi Almanyasının İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü büyük coşku ile kutlanırken 8 yıldır Alanya’da yaşayan Rus emekli Albay Marlen Kravtsov, Sputnik’e verdiği demeçte zaferin ilk duyurulduğu 1945’te Sovyet insanlarının haberi nasıl karşıladıklarını anlattı.

‘İnsanlar gülüyor ve ağlıyordu’

O zaman 14 yaşında olduğunu ve Harkov’da yaşadığını anlatan Kravtsov, Sovyet yönetiminin zaferi duyurduğu gece yaşanan duyguları şöyle anlattı:

“Zafer 9 Mayıs öncesindeki gece radyodan duyuruldu. Sabah 4 civarında bağırtılar ve gürültüden uyandım. Birileri havaya ateş ediyordu, bahçemiz tıklım tıklım doluydu, insanlar gülüyor ve mutluluktan zıplıyordu. Büyük bir sevinç her yere hakimdi. Kadınlardan bazıları ise ağlayarak, ‘eşim bir daha dönmez’ diyordu. Bir şarkıda anlatıldığı gibi, gözyaşlarıyla bayram kutlaması.”

Savaştan sonra topçu okulunda eğitim gördüğünü anlatan Kravtsov, daha sonra Sovyet ordusunda çeşitli rütbelerde subay olarak görev yaptığını ve sonunda albay olarak emekli olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye sağlık sorunlarından dolayı taşındığını aktaran Kravtsov, Alanya’da 8 yıldır yaşadığını ve Türkler tarafından büyük saygı gördüğünü vurguladı:

“Türkler bana çok saygılı davranıyor. Bir defasında beni formamı giymişken gördükleri zaman ise böylesine büyük ilgiden rahatsızlık bile duydum. Buradaki insanların askerlere ve genel olarak yaşlılara karşı bu kadar saygı göstermesi çok hoş.”

Rusya’nın Antalya Konsolosu'ndan Zafer Günü hediyesi

Zafer Günü öncesinde Rusya’nın Antalya Konsolosu Ivan Stepanov, Marlen Kravtsov’u kutlamak için kendisini ziyaret etti, çiçek ve Rus ordusu ile ilgili albüm hediye etti.

Aynı gün Kravtsov ve eşi, evliliklerinin 51. yıldönümünü de kutladı.