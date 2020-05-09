Kayıt
21:41 09 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Türkiye’de yaşayan Rus emekli albay: İnsanlar ilk zafer duyurusunu gülerek ve ağlayarak karşılamıştı

    © Sputnik / Александр Капустянский
    Zafer'in 75. yıldönümü
    URL'yi kısaltın
    0 66
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104200/65/1042006575_0:103:3110:1853_1200x675_80_0_0_78fbb0d36d428599d1bf816f06ee0b50.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/75-victory/202005091042006604-turkiyede-yasayan-rus-emekli-albay-insanlar-ilk-zafer-duyurusunu-gulerek-ve-aglayarak-karsilamisti/

    Uzun süredir Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus emekli Albay Marlen Kravtsov, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin ilk duyurulduğu 1945’te Sovyet insanlarının haberi hem gülerek, hem de ağlayarak karşıladıklarını anlattı. Kravtsov, Türkler tarafından büyük saygı gördüğünü de vurguladı.

    Rusya’da Nazi Almanyasının İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü büyük coşku ile kutlanırken 8 yıldır Alanya’da yaşayan Rus emekli Albay Marlen Kravtsov, Sputnik’e verdiği demeçte zaferin ilk duyurulduğu 1945’te Sovyet insanlarının haberi nasıl karşıladıklarını anlattı.

    ‘İnsanlar gülüyor ve ağlıyordu’

    O zaman 14 yaşında olduğunu ve Harkov’da yaşadığını anlatan Kravtsov, Sovyet yönetiminin zaferi duyurduğu gece yaşanan duyguları şöyle anlattı:

    “Zafer 9 Mayıs öncesindeki gece radyodan duyuruldu. Sabah 4 civarında bağırtılar ve gürültüden uyandım. Birileri havaya ateş ediyordu, bahçemiz tıklım tıklım doluydu, insanlar gülüyor ve mutluluktan zıplıyordu. Büyük bir sevinç her yere hakimdi. Kadınlardan bazıları ise ağlayarak, ‘eşim bir daha dönmez’ diyordu. Bir şarkıda anlatıldığı gibi, gözyaşlarıyla bayram kutlaması.”

    © Fotoğraf :
    Zafer Bayramı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde şarkılarla kutlandı
    ‘Türkler tarafından büyük saygı görüyorum’

    Savaştan sonra topçu okulunda eğitim gördüğünü anlatan Kravtsov, daha sonra Sovyet ordusunda çeşitli rütbelerde subay olarak görev yaptığını ve sonunda albay olarak emekli olduğunu ifade etti.

    Türkiye’ye sağlık sorunlarından dolayı taşındığını aktaran Kravtsov, Alanya’da 8 yıldır yaşadığını ve Türkler tarafından büyük saygı gördüğünü vurguladı:

    “Türkler bana çok saygılı davranıyor. Bir defasında beni formamı giymişken gördükleri zaman ise böylesine büyük ilgiden rahatsızlık bile duydum. Buradaki insanların askerlere ve genel olarak yaşlılara karşı bu kadar saygı göstermesi çok hoş.”

    Rusya’nın Antalya Konsolosu'ndan Zafer Günü hediyesi

    Zafer Günü öncesinde Rusya’nın Antalya Konsolosu Ivan Stepanov, Marlen Kravtsov’u kutlamak için kendisini ziyaret etti, çiçek ve Rus ordusu ile ilgili albüm hediye etti.

    Aynı gün Kravtsov ve eşi, evliliklerinin 51. yıldönümünü de kutladı.

    Etiketler:
    Naziler, İkinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği, Alanya, Antalya, 9 Mayıs Zafer Bayramı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2019'da Kızıl Meydan'da yapılan 9 Mayıs geçit törenine katılan kadın askerler
    Zafer'in 75. yıldönümü: Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs askeri geçit törenlerinden etkileyici kareler
    Zafer'in 75. yıldönümü
    Koronavirüse rağmen Rusya'da Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor
    İnfografik
    45 mm tanksavar top (53-K)
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet