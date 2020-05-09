Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 75. yıl kutlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümü kutlandı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Akkuyu NGS sahasında yapılan Zafer Günü kutlaması sırasında, kule vinçlerden birinde "75. Zafer. 1945-2020" yazılı, Zafer'in 75. yılı için hazırlanan resmi logonun yer aldığı dev bir pankart açıldı.

Pankart daha sonra inşaat sahasının ortasında çalışanlar tarafından dalgalandırıldı.

Ayrıca 16 kamyon kullanılarak sahaya "75" yazıldı.

9 Mayıs Zafer Günü, Rosatom'un Türkiye'de kurduğu Akkuyu Nükleer Güç Santrali'de de kutlandı. pic.twitter.com/5ezelcXwYj — Erkin Öncan (@erknoncn) May 9, 2020

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в 75-ю годовщину Победы на площадке возводимой с участием России первой в Турции АЭС "Аккую":

➡️ https://t.co/qRzS2CPFy1 pic.twitter.com/IxEomcx3oZ — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 9, 2020

​Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşası için kurulan proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., Zafer Bayramı'nı Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla da kutladı.