Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 75. yıl kutlandı

Akkuyu NGS sahasında yapılan Zafer Günü kutlaması sırasında, kule vinçlerden birinde "75. Zafer. 1945-2020" yazılı, Zafer'in 75. yılı için hazırlanan resmi logonun yer aldığı dev bir pankart açıldı.
Pankart daha sonra inşaat sahasının ortasında çalışanlar tarafından dalgalandırıldı.
Ayrıca 16 kamyon kullanılarak sahaya "75" yazıldı.
9 Mayıs Zafer Günü, Rosatom'un Türkiye'de kurduğu Akkuyu Nükleer Güç Santrali'de de kutlandı. pic.twitter.com/5ezelcXwYj— Erkin Öncan (@erknoncn) May 9, 2020
Aynı kutlamadan fotoğraflar... pic.twitter.com/dkXQuJQu4E— Erkin Öncan (@erknoncn) May 9, 2020
Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в 75-ю годовщину Победы на площадке возводимой с участием России первой в Турции АЭС "Аккую":— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 9, 2020
➡️ https://t.co/qRzS2CPFy1 pic.twitter.com/IxEomcx3oZ
Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşası için kurulan proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., Zafer Bayramı'nı Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla da kutladı.
9 Mayıs Rusya Zafer Günü'nü Kutluyoruz... pic.twitter.com/RzTlr8MzuT— Akkuyu Nükleer Enerji (@akkuyu2023) May 9, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)