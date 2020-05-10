Putin: Rus Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme planları her koşulda hayata geçirilecek

Askeri yükseköğretim kurumları ve Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki akademi mezunlarının 9 Mayıs Zafer Günü'nü ve mezuniyetlerini kutlayan Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme planlarının her koşulda hayata geçirileceğini ifade etti.

Açıklamaları Kremlin'in sitesinden yayınlanan Putin, "Silahlı Kuvvetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Her koşulda tüm askeri kuvvetlerini ve birliklerini güçlendirme, onları dünyada benzerleri olmayan stratejik, yüksek hassasiyetli ve hipersonik sistemler, insansız ve otomatik saldırı hava araçları dahil olmak üzere gelişmiş silah ve ekipmanlarla donatma planlarını her koşulda hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

'Ordu her zaman tehditlere yanıt vermeye ve Rusya'nın egemenliğini sağlamaya hazır olmalı'

Rus lider, ordunun her zaman güçlü, her türlü zorluğa ve tehdide yanıt verebilir yetenekte olması ve Rusya'nın egemenliğini ve çıkarlarını sağlaması gerektiğini vurguladı:

"Büyük Vatanseverlik Savaşı ile ilgili dersler, tüm ülke tarihi bize ordumuzun her zaman güçlü olması, herhangi bir zorluğa ve tehdide cevap verebilmesi, Rusya'nın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını, vatandaşlarımızın güvenliğini ve barışçıl yaşamını güvenilir bir şekilde sağlaması gerektiğini öğretiyor.”

Putin, “Devletimiz, halkımız sizlere güveniyor. Sizlere yakışır yaşam ve çalışma koşulları sağlamak için gerekli her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

'Ordu önümüzdeki yıllarda savaş eğitiminin yoğunluğunu arttıracak'

Rus lider, "Önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun ve donanmasının gelecekteki görünümünü belirleyecek şekilde, en ileri teknolojileri kullanarak yapılacak ani denetimlerle askeri birliklerin arasında yeni etkileşim biçimleri de dahil olmak üzere savaş eğitiminin yoğunluğunu arttırmanın gerekli olacağını belirtmek isterim” vurgusunu yaptı.

Subayların tüm bu kapsamlı görevlerin ifasına profesyonelce ve onurlu bir şekilde katılacağından, operasyon ve savaş eğitimi, modern silahların ve sistemlerle çalışmanın öğrenilmesi sırasında üniversitelerde ve akademilerde edinilen bilgiyi, becerileri en etkili bir şekilde uygulanacağından emin olduğunu belirten Putin, ekledi:

"Ve elbette en yoğun çaba astları eğitmeye, onları vatanseverlik, sorumluluk, tüzük disiplini ruhuyla yetiştirme konusunda gösterilmeli.”