Rusya’da Zafer Bayramı geçit töreninin hava kısmı tekrarlanacak

Rus İzvestiya gazetesi, Savunma Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Zafer'in 75. yılı vesilesiyle Kızıl Meydan semalarındaki hava gösterisinin tekrarlanacağını belirtti.

Haberde, geçit töreninin hava kısmının tekrarına ilişkin kararın kesin olduğu, ancak hava gösterisinin kesin tarihinin Kovid-19’la ilgili durumun iyileşmesi ve güvenli hale gelmesine bağlı olarak belirleneceği kaydedildi.

Bununla birlikte, geçit töreninin hava kısmının 9 Mayıs'ta düzenlenen gösterinin aynısı olmayacağı, katılımcıların kompozisyonunun ve uçuş planlarının gözden geçirilebileceği ifade edildi.

Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma 4. Ordu eski komutanı Korgeneral Valeriy Gorbenko, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Başkan geçit törenini ertelemeye karar verdi. Hava koşulları el verirse buna havacılık da dahil olacak. Hiçbir zorluk olmayacak, pilotların birkaç prova yapması yeterli olacak. Belli aralık ve mesafelerde gruplar halinde savaş düzeninde uçmaları gerekiyor. Gösterilere büyük olasılıkla 9 Mayıs töreninde yer alan ekipler katılacak, hazırlanmaları daha kolay olacak.”

Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin, Zafer'in 75. yılı vesilesiyle 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan semalarında düzenlediği gösteriye 75 uçak ve helikopter katıldı.

Daha önce Vladimir Putin, Zafer'in 75. yıldönümü için planlanan tüm etkinliklerin, Kızıl Meydan'daki geçit töreni ve Ölümsüz Alay Yürüyüşü de dahil olmak üzere tekrarlanacağını duyurmuştu.