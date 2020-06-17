Rusya’nın 13 kentinde Zafer Günü geçit töreni düzenlenmeyecek

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi ordusuna karşı kazanılan zaferin 75. yılı nedeniyle bu yıl 24 Haziran’da yapılması planlanan Zafer Günü geçidi Rusya’nın 13 kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle yapılmayacak.

Perm, Belgorod, Kursk, Saransk, Yakutsk, Penza, Yaroslavl, Vologda, Çelyabinsk, Pskov, Oryol, Petropavlovsk-Kamçatskiy ve Nijniy Tagil belediyeleri, 24 Haziran’da Zafer Günü geçit törenini düzenlememe kararı aldı. Neden olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gösterildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kentlerin askeri geçidi iptal etmesini anlayışla karşıladıklarını belirterek, bölgelerde koronavirüs salgınıyla ilgili durumu en iyi bilen yerel yönetimlerinin olduğunu kaydetti.

Kırım Başbakanı Aksyonov: Simferopol’de geçit yapılacak

Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Başbakanı Sergey Aksyonov, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle Zafer Günü geçidini düzenlememe kararını gözden geçirdiklerini duyurdu.

Aksyonov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli duyuru! Asla kararları değiştirmem, ama bu emsalsiz bir durum ve özel yaklaşım gerektiriyor" diye yazdı.

Kırım lideri, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’yla (Rospotrebnadzor) ile yaptığı görüşmelerin ardından 24 Haziran’da Simferopol’de Zafer Günü geçidi düzenleme kararı aldığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı: Zafer geçidi hazırlıkları planlı ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Nazi ordusuna karşı kazanılan zaferin 75. yılı nedeniyle Moskova’da düzenlenecek askeri geçit için yapılan hazırlıkların plana uygun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, hazırlık çalışmaların tüm güvenlik önlemlerine uyularak yapıldığını kaydetti.

Kusturica Moskova’daki Zafer geçidine katılacak

Ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun davetiyle Moskova’daki Zafer Günü geçidine katılacak.

Kusturica, Rus medyasına açıklamasında, "24 Haziran’da Kızıl Meydan’da olacağım ve Rus zaferinin 75. yılı nedeniyle düzenlenen görkemli geçit törenini izleyeceğim" dedi.

Daha önce Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zafer geçidine katılmaları için 19 ülkenin ordularına davet gönderdiğini bildirmişti. Şoygu, Moskova’daki Zafer geçidine yaklaşık 14 bin kişinin katılacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla bu yıl pandemi nedeniyle 24 Haziran’da Moskova’da ve Rusya’nın diğer kentlerinde yapılması planlanan askeri geçit törenleri sabah 10.00’da başlayacak, akşam saati 22.00’de ise havai fişek gösteri düzenlenecek.