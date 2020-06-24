Putin, yabancı liderlerin katıldığı resepsiyonda gazilere ve zaferlere kadeh kaldırdı

Vladimir Putin, Moskova’daki askeri geçit törenine gelen liderler için düzenlenen resepsiyonu açarken, “Gazilerimiz, beraberliğimiz, geçmişteki ve gelecekteki zaferlerimiz için kadeh kaldırıyorum” dedi.

Putin, şöyle devam etti; “Cesur savaşçılar ve sivil cephede özveriyle çalışan insanların kahramanlıkları ülkelerimizin tarihinin ayrılmaz bir parçası. Bu kahramanlıklar adaletin, hümanizm ve her şeyin üstesinden gelen gücümüzün, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın, dostluk ve güvenin zaferinin paha biçilemez bir örneği. Tüm bunlar her zaman vardı ve zorlukların üstesinden gelmek konusunda en önemli dayanak noktası olarak varlığını sürdürüyor. Bunlar bugün de, öncelikle küresel güvenlik, terör ve salgınla mücadele gibi konuları ilgilendiriyor. Burada bulunan liderlerin birçoğu, bir araya geldiğimiz oluşumlar sayesinde bu sorunları nasıl çözdüğümüzü biliyor."

Путин среди русских князей: Во время торжественного приема для гостей Парада Победы pic.twitter.com/mNH0boyEUT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 24, 2020

Putin, Moskova’ya gelen liderlere teşekkür ederek, “Bu bizim ortak tarihimiz, tıpkı Büyük Zafer’in ortak bir zafer olduğu gibi. Halklarımız için bu zafer çok değerli bir olay” dedi.

Zaferin kutlamalarının da her yıl daha zenginleştiğini belirten Putin, Kızıl Meydan’daki geçit törenlerinin apayrı hislere yol açtığını ifade etti.

Putin, ayrıca savaşa gidip de dönmeyenleri her zaman hatırlayacaklarını ve onlarla gurur duyacaklarını belirtti.

Moskova’da bugün Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 75. yıldönümü onuruna askeri geçit töreni düzenlendi. Tören her yıl 9 Mayıs’ta gerçekleştiriliyordu, ama bu yıl salgın nedeniyle ertelenmişti.