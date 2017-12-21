ABD'li eski donanma pilotu 'UFO' ile karşılaşma anını anlattı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) UFO’ları (Tanımlanamayan Uçan Cisim) araştırmak üzere gizli bir program yürüttüğünün ortaya çıkmasının ardından program kapsamında araştırılan 2004 tarihli bir 'UFO karşılaşması'nın tanıklarından eski donanma pilotu David Fravor CNN'e konuştu. Fravor gördüğünün UFO olduğu konusunda ısrarcı.

Pentagon'un gizli programı kapsamında incelemeye aldığı görüntülerde F/A-18 Super Hornet uçağını kullanan Fravor ve ikinci bir pilot, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, San Diego kıyılarında gerçekleştirdikleri eğitim uçuşu sırasında yeryüzünden yaklaşık 24 kilometre irtifada 'tanımlanmayan uçan cisimle' karşılaşması görülüyordu.

Anıları ilk günkü gibi taze olan Fravor "Beyaz bir cisimdi. Dikdörtgen şeklindeydi ve düzensice hareket ediyordu" dedi.

'2 SANİYEDEN KISA SÜREDE GÖZDEN KAYBOLDU'

Fravor "Yakınlaştığımda güney yönüne doğru aceleyle hızlandı ve 2 saniyeden kısa sürede gözden kayboldu" dedi.

Cismin kanatlarının olmaması nedeniyle helikopter olabileceği yönündeki tezlere de karşı çıkan Fravor "Helikopterler yan yan giderken yavaştır. Ama ileri giderken hızlanır" dedi.

Ancak Fravor karşılaştığı cisim için "Çok ani şekilde hareket ediyordu. Sanki bir duvardan seken pinpon topu gibi. Bir tarafa çarpıp aksi yöne gider gibi" ifadelerini kullandı.

Fravor "Su üzerinde havada durma yeneğine sahipti ve ardından temel olarak sıfırdan 12.000 fite (3.6 km) dikey tırmanışa geçti. Ardından iki saniye içinde hızlandı ve gözden kayboldu" diye konuştu.

'AÇIKLAYAMADIĞIMIZ ŞEYLERDEN ŞÜPHELENMEK KOLAY'

UFO'ların varlığına inandığını da söyleyen Fravor "Açıklayamadığımız şeylerden şüphe etmek kolay" dedi.

PENTAGON'UN PROGRAMINI NEW YORK TIMES DUYURMUŞTU

Fravor'un açıklamaları New York Times gazetesinin Pentagon'un UFO'ları araştırmak üzere gizli bir programı olduğunu duyurmasından sonra geldi.

Gazetenin haftasonu yayınladığı habere göre program Demokrat Nevada Senatörü Harry Reid'in girişimiyle 2007'de 'İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı' adıyla başlatıldı.

Program kasamında UFO'larla karşılan askeri personelin video ve ses kayıtları incelendi ayrıca UFO'larla fiziksel temas kurduğunu öne süren kişilerle görüşmeler yapıldı.

Pentagon programı 2012'de sonlandırdığını açıklamıştı.