Trump, 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi tasarısını imzaladı

Trump, Kongre'den hafta ortasında geçen "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası"na ilişkin kanun teklifini, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladı.
Vergi indirimi tasarısının imzalanmasının ardından Twitter'da bir mesaj paylaşan Trump, "Amerikalıların yüzde 95'i, daha az, en azından aynı miktarlarda vergi ödeyecek (çoğunluğu çok daha az). Demokratların tek istediği vergileri artırmak" dedi.
95% of Americans will pay less or, at worst, the same amount of taxes (mostly far less). The Dems only want to raise your taxes!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 December 2017
Ülkenin vergi sistemine 1980'li yıllardan beri yapılan en büyük değişiklikleri getiren vergi yasası, Trump'ın göçmenlik ve sağlık sigortası alanlarında yasal engellerle karşılaştığı ilk yılının en büyük başarısı olarak değerlendiriliyor.
It’s official!— CoreyJones🇺🇸 (@CoreyLMJones) 22 December 2017
President Trump signs the Tax Cuts and Jobs Act into law.
Promises made. Promises kept.
🇺🇸MAKE AMERICA GREAT AGAIN🇺🇸#MAGA #TRUMP #TaxReform #TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/gyyqaQ6rZB
Vergi paketine, içerdiği vergi indirimlerinin ülkenin orta sınıf aileleri yerine zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacak olması nedeniyle topyekün karşı çıkan Demokratlar ise bu gerçeğin seçmenler tarafından anlaşıldığında Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'a yönelik desteğin azalacağını savunuyor.
KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 35'TEN YÜZDE 21'E İNECEK
Düzenlemeyle, ABD'li şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranının 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi öngörülüyor.
Ülkede mevcut durumda farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 şeklinde uygulanan bireysel gelir vergisi oranları, yeni kanun çerçevesinde yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olacak.
President Trump officially signs tax bill.— GRANT J. KIDNEY 🇺🇸 (@GrantJKidney) 22 December 2017
Shield yourselves from Democrat tears.
America is now officially back in business! pic.twitter.com/HM9dIAtYuO
ABD Kongre Bütçe Ofisinin (CBO) yaptığı analizlere göre, teklif edilen vergi indirimleri federal hükümetin vergi gelirlerini gelecek 10 yılda toplam 1,5 trilyon dolar azaltacak.
ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI İPTAL OLUYOR
Cumhuriyetçilerin vergi paketi ayrıca, eski Başkan Barack Obama tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasının 2019 itibarıyla yeniden isteğe bağlı olmasını sağlayacak.
GEÇİCİ BÜTÇE TASARISINI DA İMZALADI
Başkan Trump, törende, federal hükümetin hizmetlerini 19 Ocak 2018'e kadar finanse edecek geçici bütçe tasarısını da imzaladı. Tasarı, Kongrenin her iki kanadından dün geçmişti.
Beyaz Saray, Trump'ın yaklaşık 5 dakika süren imza töreninin ardından Noel tatilini geçirmek üzere Florida'daki Mar-a-Lago tesislerine hareket ettiğini bildirdi.
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