Trump, 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimleri tasarısını imzaladı. Trump'ın imzasıyla yasalaşan vergi paketi, Beyaz Saray'ın bu yılki en büyük zaferi oldu.

Trump, Kongre'den hafta ortasında geçen "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası"na ilişkin kanun teklifini, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladı.

Vergi indirimi tasarısının imzalanmasının ardından Twitter'da bir mesaj paylaşan Trump, "Amerikalıların yüzde 95'i, daha az, en azından aynı miktarlarda vergi ödeyecek (çoğunluğu çok daha az). Demokratların tek istediği vergileri artırmak" dedi.

95% of Americans will pay less or, at worst, the same amount of taxes (mostly far less). The Dems only want to raise your taxes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 December 2017

​Ülkenin vergi sistemine 1980'li yıllardan beri yapılan en büyük değişiklikleri getiren vergi yasası, Trump'ın göçmenlik ve sağlık sigortası alanlarında yasal engellerle karşılaştığı ilk yılının en büyük başarısı olarak değerlendiriliyor.

​Vergi paketine, içerdiği vergi indirimlerinin ülkenin orta sınıf aileleri yerine zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacak olması nedeniyle topyekün karşı çıkan Demokratlar ise bu gerçeğin seçmenler tarafından anlaşıldığında Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'a yönelik desteğin azalacağını savunuyor.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 35'TEN YÜZDE 21'E İNECEK

Düzenlemeyle, ABD'li şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranının 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi öngörülüyor.

Ülkedeki bireysel mükelleflere uygulanan vergi oranları bakımından da önemli değişikler içeren vergi kanuna göre, bireysel gelir vergisi oranları gelecek yıldan itibaren 10 yıl boyunca birkaç puan aşağı çekilecek.

Ülkede mevcut durumda farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 şeklinde uygulanan bireysel gelir vergisi oranları, yeni kanun çerçevesinde yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olacak.

President Trump officially signs tax bill.



Shield yourselves from Democrat tears.



America is now officially back in business! pic.twitter.com/HM9dIAtYuO — GRANT J. KIDNEY 🇺🇸 (@GrantJKidney) 22 December 2017

​ABD Kongre Bütçe Ofisinin (CBO) yaptığı analizlere göre, teklif edilen vergi indirimleri federal hükümetin vergi gelirlerini gelecek 10 yılda toplam 1,5 trilyon dolar azaltacak.

ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI İPTAL OLUYOR

Cumhuriyetçilerin vergi paketi ayrıca, eski Başkan Barack Obama tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasının 2019 itibarıyla yeniden isteğe bağlı olmasını sağlayacak.

Söz konusu teklifi değerlendiren CBO, zorunlu sağlık sigortasının iptali halinde sağlık sigortası maliyetlerinin mevcut sisteme kıyasla yüzde 10 yükseleceği ve ülkedeki sigortasız kişi sayısını 2027 itibarıyla 13 milyon artıracağı tahmininde bulunmuştu.

GEÇİCİ BÜTÇE TASARISINI DA İMZALADI

Başkan Trump, törende, federal hükümetin hizmetlerini 19 Ocak 2018'e kadar finanse edecek geçici bütçe tasarısını da imzaladı. Tasarı, Kongrenin her iki kanadından dün geçmişti.

Beyaz Saray, Trump'ın yaklaşık 5 dakika süren imza töreninin ardından Noel tatilini geçirmek üzere Florida'daki Mar-a-Lago tesislerine hareket ettiğini bildirdi.