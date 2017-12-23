'Artık YPG'ye silah yok' diyen Trump, Suriye'ye gönderilecek ağır silah listesini onayladı

Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in haberine göre, 24 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘YPG'ye bundan sonra silah gitmeyecek' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un mayıs ayında hazırladığı bütçesini o telefondan 18 gün sonra yani 12 Aralık'ta imzaladı. Suriye'deki eğit-donat programı için ayrılan 500 milyon dolarlık bütçe de onay alırken bu paranın hangi kalemlere harcanacağı detaylandırıldı.
Pentagon tarafından hazırlanan bütçe eklerinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' (Vetted Syrian Opposition/VSO) ifadesi kullanıldı. SDG ve ana unsuru YPG'ye doğrudan atıf olmasa da silahların büyük çoğunluğu Ankara'nın PKK ile eş gördüğü YPG'ye gitmeye devam edecek. ABD, Suriye'nin Ürdün sınırındaki muhalifler için de ‘VSO' tanımlamasını yapıyor.
Pentagon’un 2018’de SDG’ye göndermeyi planaldığı silah ve mühimmat Trump’ın geçen hafta imzaladığı savunma bütçesinin ekinde kalem kalem listelendi. https://t.co/5hx783DPq8 Trump’tan o listeye onay— Cansu Çamlıbel (@cansucamlibel) 23 Aralık 2017
25 BİN SDG'Lİ
ARAPLARA TEŞVİK
VSO ile ABD güçleri arasındaki ilişkinin al-vere dayalı olduğu belirtilirken bu ilişkinin ağırlıklı olarak Pentagon'un bu gruplara silah, mühimmat ve teçhizat sağlamasına bağlı olduğu vurgulandı. ‘ABD Savunma Bakanlığı incelemeden geçmiş Suriye muhalefetinin meşru ve etkin bir güce doğru ilerlemesini destekliyor. Bu süreçte Suriye toplumundaki farklı etnik ve mezhep gruplarından gelen Suriyelileri de mevcutlara ek olarak işe alıp eğitip donatmalıyız' denildi.
PENTAGON'UN GEREKÇESİ
Suriye'nin büyük ölçüde DEAŞ'tan temizlenmiş olmasına karşın ABD'nin yerel ortaklarına silah ve mühimmat gönderme gerekçesi Pentagon bütçesinde şöyle ifade edildi: "Bu güçler 2017'de IŞİD'den temizlenen alanları tutuyor ve bir yandan da kalan IŞİD artıklarını temizlemeye devam ediyor. ABD'nin askeri hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için savaşta ölen güçlerin yerine yenileri konulmalı. Operasyonlarda momentum ve güvenliğin sağlanması için ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' (VSO) silah, mühimmat ve araçlarla donatılmalı.
'KİŞİ BAŞINA 200 İLA 400 DOLAR'
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