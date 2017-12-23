Kayıt
10:26 24 Aralık 2017
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    ABD Başkanı Donald Trump

    'Artık YPG'ye silah yok' diyen Trump, Suriye'ye gönderilecek ağır silah listesini onayladı

    © AFP 2017/ SAUL LOEB
    ABD
    URL'yi kısaltın
    1512

    ABD Başkanı Trump’ın 12 Aralık’ta Pentagon’un Suriye’deki ortaklarına gönderilmek üzere hazırladığı 393.3 milyon dolarlık silah listesini onayladığı ortaya çıktı. Savunma bütçesinde SDG yerine ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti’ ifadesi yer alırken ABD’nin 2018’de de binlerce ağır silahı Suriye’ye yollayacağı görülüyor.

    Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in haberine göre, 24 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘YPG'ye bundan sonra silah gitmeyecek' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un mayıs ayında hazırladığı bütçesini o telefondan 18 gün sonra yani 12 Aralık'ta imzaladı. Suriye'deki eğit-donat programı için ayrılan 500 milyon dolarlık bütçe de onay alırken bu paranın hangi kalemlere harcanacağı detaylandırıldı.

    Pentagon tarafından hazırlanan bütçe eklerinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' (Vetted Syrian Opposition/VSO) ifadesi kullanıldı. SDG ve ana unsuru YPG'ye doğrudan atıf olmasa da silahların büyük çoğunluğu Ankara'nın PKK ile eş gördüğü YPG'ye gitmeye devam edecek. ABD, Suriye'nin Ürdün sınırındaki muhalifler için de ‘VSO' tanımlamasını yapıyor.

     

    25 BİN SDG'Lİ

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/
    Çavuşoğlu: Trump 'Bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz' dedi
    Trump bütçeyi onaylayarak Pentagon'un 2018'de bu gruplara aralarında binlerce tanksavar, ısı güdümlü füze, roketatar ve doçkanın da bulunduğu sofistike silahları gönderme önerisini kabul etmiş oldu. Eğit-donat fonu kapsamında 2018 yılı için Irak'a 1 milyar 269 milyon dolar, Suriye'ye ise 500 milyon dolar ayrıldı. Pentagon'un Suriye stratejisi 2018 yılında SDG içindeki Arap unsurların artırılmasını öngörüyor. Bütçede şu ana kadar Suriye'de eğit-donat kapsamında desteklenen muhalif sayısı 25 bin olarak gösterildi. 2018 yılında ABD tarafından desteklenen savaşçı sayısının 5 bin kişilik bir artışla 30 bin kişiye çıkmasının planlandığı belirtildi.

    Pentagon'un göndermeyi düşündüğü silahların listesi
    Hürriyet
    Pentagon'un göndermeyi düşündüğü silahların listesi

    ARAPLARA TEŞVİK

    VSO ile ABD güçleri arasındaki ilişkinin al-vere dayalı olduğu belirtilirken bu ilişkinin ağırlıklı olarak Pentagon'un bu gruplara silah, mühimmat ve teçhizat sağlamasına bağlı olduğu vurgulandı. ‘ABD Savunma Bakanlığı incelemeden geçmiş Suriye muhalefetinin meşru ve etkin bir güce doğru ilerlemesini destekliyor. Bu süreçte Suriye toplumundaki farklı etnik ve mezhep gruplarından gelen Suriyelileri de mevcutlara ek olarak işe alıp eğitip donatmalıyız' denildi.

    Pentagon'un göndermeyi öngördüğü mühimmatın listesi
    Hürriyet
    Pentagon'un göndermeyi öngördüğü mühimmatın listesi

    PENTAGON'UN GEREKÇESİ

    Suriye'nin büyük ölçüde DEAŞ'tan temizlenmiş olmasına karşın ABD'nin yerel ortaklarına silah ve mühimmat gönderme gerekçesi Pentagon bütçesinde şöyle ifade edildi: "Bu güçler 2017'de IŞİD'den temizlenen alanları tutuyor ve bir yandan da kalan IŞİD artıklarını temizlemeye devam ediyor. ABD'nin askeri hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için savaşta ölen güçlerin yerine yenileri konulmalı. Operasyonlarda momentum ve güvenliğin sağlanması için ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' (VSO) silah, mühimmat ve araçlarla donatılmalı.

    'KİŞİ BAŞINA 200 İLA 400 DOLAR'

    binali yıldırım
    © AFP 2017/ Daniel LEAL-OLIVAS
    Yıldırım: Trump 'YPG'ye silah verilmesi yanlış' dedi
    DEAŞ ile mücadelenin zirvede olduğu 2017'de ABD Savunma Bütçesi'nden Suriye'de eğit-donat fonu için ayrılan 430 milyon doların 322.5 milyon doları silah, mühimmat ve teçhizat için kullanılmıştı. 2018 bütçesinde ise Suriye'de eğit-donat fonu için ayrılan 500 milyon doların 393.3 milyonu silah, mühimmat ve teçhizat için kullanılacak. Gönderilecek diğer partiler arasında üniformalar, kol saatleri, telsizler, dürbünler, telsiz telefonlar, metal dedektörler gibi ‘öldürücü olmayan' ekipmanlar var. Bunlar için ayrılan para ise 104 milyon 495 bin dolar. ABD liderliğindeki koalisyon için savaşan Suriyelilerin maaşları ve masrafları için 2018 yılında ayrılan para ise 21 milyon 600 bin dolar. Kişi başına verilen ücretin aylık 200 ila 400 dolar arasında olduğu belirtildi.

    İlgili konular:

    McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi
    Selvi: Erdoğan, Trump ile görüşürken McGurk Kobani'de YPG'lilerle toplantıdaydı
    'Erdoğan, Trump görüşmesi için YPG'den PKK'ya geçen silahlarla ilgili bir liste hazırladı'
    Etiketler:
    YPG, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donald Trump, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam