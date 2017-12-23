ABD'den YPG açıklaması: Silah desteğinin düzeyinde ayarlamalar yapacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda açıklama yapan Brett McGurk'e bir gazeteci, ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında terör örgütü YPG'ye verilen silah desteğiyle ilgili yapılan görüşmeyi sordu.

McGurk bazı teçhizatları sınırlı şekilde verdiklerini kaydetti. Bu süreçte NATO müttefiki Türkiye'ye karşı çok şeffaf olduklarını vurguladı.

McGurk operasyonların büyük aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, askeri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

Suriye'deki varlıklarını devam ettireceklerinin altını çizen Trump'ın IŞİD özel temsilcisi McGurk, yıllar geçtikçe desteğin türünde ayarlamalar yapılmasının doğal olduğunu belirtti.

ABD'li yetkili IŞİD'in zayıflatılmasına karşın Suriye'de halen yapılacak çok iş olduğu uyarısında bulundu.