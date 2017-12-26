ABD'de toplam 695 bin kişi, nükleer denemelerden etkilendi

Daily Mail'in haberine göre, yalnızca Nevada poligonunda 1951-1973 döneminde gerçekleştirilen 100 nükleer silah denemesi sonucunda bile radyasyon büyük bir alana yayıldı.
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Radyasyonun en çok süt ve süt ürünlerine sızdığını kaydeden Mayers, nükleer denemeyle bağlantılı ölümlerin ABD'ye verdiği zararın, 2016 itibariyle 1.17-2.63 trilyon dolar değerinde olduğunu söyledi.
Nevada poligonundaki nükleer denemeler 1992 yılına kadar devam ettiği belirtiliyor.
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