Vergi yasasını imzalayan Trump’tan arkadaşlarına: Hepiniz daha da zengin oldunuz

ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği özel bir davette, imzaladığı tartışmalı vergi indirimi yasasına atıfta bulunarak “Hepiniz daha da zengin oldunuz” dediği iddia edildi.

CBS News tarafından davette bulunan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump’ın bu sözleri, ‘kışlık Beyaz Saray’ olarak da bilinen, kendisine ait lüks Mar-a-Lago konutunda verdiği ve arkadaşlarının katıldığı özel yemekte sarf ettiği belirtildi.

Trump, ülkenin zenginlerine ve büyük şirketlerine yarayan, vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi tasarısını 22 Aralık’ta imzaladı.

Tatil için yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere vergi yasasının orta gelirli aileler için en büyük Noel hediyesi olduğunu söylese de, Trump’ın "Daha da zengin oldunuz” dediği arkadaşları, kendisine ait bir kompleks bir kulüp olan Mar-a-Lago’ya üyelik başlangıcı için 200 bin dolar ve Trump’ın buradaki golf kulübüne üyelik için de yıllık 14 bin dolar ödüyor.

Trump vergi yasasını imzalamadan birkaç hafta önce düzenlemenin öncelikli olarak zenginlere yarar sağlamayacağına söz vererek,yine orta sınıf ABD’lileri gözettiklerini savunmuştu.

Emlak imparatoru Trump, başta Mar-a-Lago olmak üzere kendisine ait mülklerde oldukça fazla zaman geçirdiği ve bunun vergi mükelleflerine yük getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Newsweek’te yer alan habere göre ABD Başkanı’nın bu konutta yaptığı ziyaretlerin sadece uçuş masrafları 6.6 milyon dolara ulaştı.