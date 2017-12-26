Vergi yasasını imzalayan Trump’tan arkadaşlarına: Hepiniz daha da zengin oldunuz

CBS News tarafından davette bulunan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump’ın bu sözleri, ‘kışlık Beyaz Saray’ olarak da bilinen, kendisine ait lüks Mar-a-Lago konutunda verdiği ve arkadaşlarının katıldığı özel yemekte sarf ettiği belirtildi.
Trump, ülkenin zenginlerine ve büyük şirketlerine yarayan, vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi tasarısını 22 Aralık’ta imzaladı.
Trump vergi yasasını imzalamadan birkaç hafta önce düzenlemenin öncelikli olarak zenginlere yarar sağlamayacağına söz vererek,yine orta sınıf ABD’lileri gözettiklerini savunmuştu.
Emlak imparatoru Trump, başta Mar-a-Lago olmak üzere kendisine ait mülklerde oldukça fazla zaman geçirdiği ve bunun vergi mükelleflerine yük getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Newsweek’te yer alan habere göre ABD Başkanı’nın bu konutta yaptığı ziyaretlerin sadece uçuş masrafları 6.6 milyon dolara ulaştı.
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