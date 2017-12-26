New York polisi 2017'de ‘daha az insan vurarak' basını şaşırttı

ABD'de özellikle siyah sivillere karşı silah kullanımı nedeniyle sıkça eleştirilen polisin sadece New York'ta daha az sayıda kişiyi vurması ülkede önemli bir gündem maddesi haline geldi.

New York polisi (NYPD), 2017 yılı boyunca 23 kişiyi vurarak, kayıtlar tutulmaya başlandığından bu yana en düşük ateşli silah kullanımını kaydetti.

'DAHA AZ İNSAN VURMA BAŞARISI' ABD BASININDA GÜNDEM OLDU

Açıklanan son verilere göre Kasım 2017'nin sonuna gelindiğinde NYPD 18 kişiyi vurdu ve bu kişilerin 9'u hayatını kaybetti.

Aralık ayına gelindiğinde ise yıl boyunca polis tarafından vurulanların sayısı 23'e yükseldi. Newsweek, Yahoo, Vice News başta olmak üzere pek çok haber sitesi konuya geniş yer ayırdı.

Polis geçen yıl 37 kişiyi, 2005'te 59 kişiyi, 1996 yılında ise 147 kişiyi vurmuştu. Bu sayılar 'kazayla ateşlenen silahları' kapsamıyor.

ŞOK CİHAZI KULLANIMINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

© AP Photo/ Jose Luis Magana ABD'li polis, siyah çocuğun cinayetinden değil, işe girerken yalan söylemekten kovuldu

Son gelişme polislerin ülke çapında özellikle siyah ABD vatandaşlarına dönük önyargılarını kırmaya başladığına ya da orantısız güç kullanımına son verdiğine ne yazık ki işaret etmiyor.

Polis tarafından vurulan, öldürülen insan sayısı ve ateşli silah kullanımı oranının düşmesiyle eş zamanlı olarak, şok cihazı kullanımında çarpıcı artış dikkat çekiyor.

New York polisinin şok cihazı kullanımı 2017'de üçte bir oranında artarak 2372'ye ulaştı.

NYPD yetkilileri şok cihazını ‘ölümcül olmayan silah' olarak tanımlasalar da, polisin ya da cezaevi görevlilerinin şok cihazı kullanması daha önce bazı olaylarda ölümle sonuçlandı.

Üstelik şok cihazının gereksiz ve orantısız kullanımına dair pek çok görüntü de kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.

Yetkililer, polisin vurduğu kişi sayısının azalmasında silah kullanımını analiz eden bir birimin kurulmasının ve personel eğitiminin de etkide bulunduğunu söylüyor. Ek olarak geçmiş yıllara oranla daha fazla sayıda polis, üniformalara iliştirilen kameraları kullanıyor.

NYPD, ABD'DEKİ EN BÜYÜK POLİS GÜCÜNE SAHİP

NYPD, 34.000 tam zamanlı polis memuruyla ABD'deki en büyük polis gücüne sahip.

New York'ta yaşanan düşüş basını heyecanlandırsa da, polisin ateşli silah kullanım oranının daha yüksek olduğu ABD'nin diğer bölgelerinde henüz bir değişim söz konusu değil. New York polisinin 37 kişiyi vurduğu 2016 yılında Los Angeles polisi 42 kişiyi, Chicago polisi ise 65 kişiyi vurmuştu.