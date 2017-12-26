Trump'ın 'özel istihbarat teşkilatı' planındaki karanlık isimler

Trump'ın 'derin devletle' mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı öne sürüldü. İddiaya göre savaş suçuyla itham edilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki North, toplayacakları istihbarattan sadece Trump ve CIA Başkanı Pompeo'yu haberdar edecek.

© AFP 2017/ Ali Yussef Irak'ta sivilleri öldüren 4 Blackwater çalışanına hapis

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'derin devlete' karşı giriştiği mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddia edildi. İddialara göre Trump yönetimi, Afganistan ve Irak'ta sivil katliamlarıyla birlikte anılan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki eski CIA yetkilisi Oliver North'a gizli bir casusluk şebekesi kurdurmayı değerlendiriyor.

'BEYAZ SARAY İLE NSC KESİN DİLLE YALANLADI'

© REUTERS/ Jonathan Erst Irak'ta sivilleri öldüren Blackwater çalışanlarıyla ilgili yeni karar

Planın hayata geçmesi halinde Prince ile North'un toplayacakları istihbaratı sadece CIA Başkanı Mike Pompeo'ya vermesi, istihbarat aleminin geri kalanıyla paylaşmaması öngörülüyor. Beyaz Saray ile Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) ise özel istihbarat teşkilatına dair bir planın hiç gündeme gelmediğini, gelse bile desteklenmeyeceğini söyleyerek iddiaları kesin dille yalanladı.

'FİNANSMAN BAĞIŞÇILARDAN' Sputnik Kremlin'den Putin'in temsilcisinin Blackwater'ın kurucusu Prince ile görüştüğü iddialarına yanıt

The Intercept ve Newsweek'e de yansıyan iddialara göreyse küresel çapta olacak bu casusluk ağı, Trump'ın kendisine karşı çalıştığını öne sürdüğü 'Amerikan derin devletini' devre dışı bırakıp sekteye uğratacak. Henüz bu yönde bir karar alınmasa da Trump'ın en büyük bağışçılarından özel istihbarat teşkilatının operasyonlarını finanse etmeleri istendi.

'HEDEF İRAN, KUZEY KORE…'

Plandan birinci elden bilgi sahibi olan eski bir üst düzey istihbaratçı ''Pompeo CIA bürokrasisine güvenemediğinden doğrudan kendisine bildirim yapacak bir şey yaratmamız gerekti. Tümüyle kural dışı, kayıt dışı, doğrudan harekete geçecek bir kol bu. Baş numarası, doğrudan Trump ve Pompeo'ya bildirimde bulunacak olması'' dedi. Olası faaliyet planı özel casusların Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerde istihbarat toplaması, küresel çapta zanlıları kaçırma programı, Ortadoğu'da propaganda kampanyasını içeriyor.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN BAĞLANTISI © AP Photo/ Susan Walsh Birleşik Arap Emirlikleri, CIA yardımıyla kendi CIA'ini kuruyor

Ancak Blackwater, özel güvenlikçilerinin Irak'ta sivilleri öldürmekten suçlu bulunmasıyla hatırlanıyor. Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un erkek kardeşi olan Prince'in, seçildiği ama koltuğa oturmadığı dönemde Trump'ın Rusya ile arka kapı diplomasisi için kanal açmakla görevlendirildiğine dair iddialar The Washington Post gazetesinde yer almıştı. Ama Rusya ile yasadışı şekilde ilişki kurulduğuna dair iddiaların hiçbiri, çok sayıda soruşturmaya rağmen kanıtlanamadı. Prince, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin hükümdarı için özel ordu kurulması, CIA benzeri istihbarat şebekesi oluşturulması faaliyetlerinde yer alması, BAE'deki adamlarını Suudi Arabistan'a gönderip Veliaht Prens'in gözaltındakilere işkence seanslarında görevlendirmesiyle de gündemde.