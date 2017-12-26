Kayıt
23:34 26 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Trump Noel'de çocuklarla telefon görüşmeleri yaptı.

    Trump'ın 'özel istihbarat teşkilatı' planındaki karanlık isimler

    © REUTERS/ Carlos Barria
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Trump'ın 'derin devletle' mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı öne sürüldü. İddiaya göre savaş suçuyla itham edilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki North, toplayacakları istihbarattan sadece Trump ve CIA Başkanı Pompeo'yu haberdar edecek.

    ABD özel güvenlik şirketi ‘Blackwater’
    © AFP 2017/ Ali Yussef
    Irak'ta sivilleri öldüren 4 Blackwater çalışanına hapis
    ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'derin devlete' karşı giriştiği mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddia edildi. İddialara göre Trump yönetimi, Afganistan ve Irak'ta sivil katliamlarıyla birlikte anılan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki eski CIA yetkilisi Oliver North'a gizli bir casusluk şebekesi kurdurmayı değerlendiriyor.

    'BEYAZ SARAY İLE NSC KESİN DİLLE YALANLADI'

    Blackwater
    © REUTERS/ Jonathan Erst
    Irak'ta sivilleri öldüren Blackwater çalışanlarıyla ilgili yeni karar

    Planın hayata geçmesi halinde Prince ile North'un toplayacakları istihbaratı sadece CIA Başkanı Mike Pompeo'ya vermesi, istihbarat aleminin geri kalanıyla paylaşmaması öngörülüyor. Beyaz Saray ile Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) ise özel istihbarat teşkilatına dair bir planın hiç gündeme gelmediğini, gelse bile desteklenmeyeceğini söyleyerek iddiaları kesin dille yalanladı. 

    'FİNANSMAN BAĞIŞÇILARDAN'

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Kremlin'den Putin'in temsilcisinin Blackwater'ın kurucusu Prince ile görüştüğü iddialarına yanıt

    The Intercept ve Newsweek'e de yansıyan iddialara göreyse küresel çapta olacak bu casusluk ağı, Trump'ın kendisine karşı çalıştığını öne sürdüğü 'Amerikan derin devletini' devre dışı bırakıp sekteye uğratacak. Henüz bu yönde bir karar alınmasa da Trump'ın en büyük bağışçılarından özel istihbarat teşkilatının operasyonlarını finanse etmeleri istendi.

    'HEDEF İRAN, KUZEY KORE…'

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © AFP 2017/ Fayez Nureldine
    'Suudi Veliaht'tan prenslere Amerikan işkencesi'

    Plandan birinci elden bilgi sahibi olan eski bir üst düzey istihbaratçı ''Pompeo CIA bürokrasisine güvenemediğinden doğrudan kendisine bildirim yapacak bir şey yaratmamız gerekti. Tümüyle kural dışı, kayıt dışı, doğrudan harekete geçecek bir kol bu. Baş numarası, doğrudan Trump ve Pompeo'ya bildirimde bulunacak olması'' dedi. Olası faaliyet planı özel casusların Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerde istihbarat toplaması, küresel çapta zanlıları kaçırma programı, Ortadoğu'da propaganda kampanyasını içeriyor. 

    BAE VE SUUDİ ARABİSTAN BAĞLANTISI

    Trump Abu Dabi Veliahtı Nahyan
    © AP Photo/ Susan Walsh
    Birleşik Arap Emirlikleri, CIA yardımıyla kendi CIA'ini kuruyor

    Ancak Blackwater, özel güvenlikçilerinin Irak'ta sivilleri öldürmekten suçlu bulunmasıyla hatırlanıyor. Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un erkek kardeşi olan Prince'in, seçildiği ama koltuğa oturmadığı dönemde Trump'ın Rusya ile arka kapı diplomasisi için kanal açmakla görevlendirildiğine dair iddialar The Washington Post gazetesinde yer almıştı. Ama Rusya ile yasadışı şekilde ilişki kurulduğuna dair iddiaların hiçbiri, çok sayıda soruşturmaya rağmen kanıtlanamadı. Prince, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin hükümdarı için özel ordu kurulması, CIA benzeri istihbarat şebekesi oluşturulması faaliyetlerinde yer alması, BAE'deki adamlarını Suudi Arabistan'a gönderip Veliaht Prens'in gözaltındakilere işkence seanslarında görevlendirmesiyle de gündemde.

     

     

     

    Etiketler:
    CIA, Mike Pompeo, Oliver North, Erik Prince, Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2046 yılında Rusya
    2046 yılında Rusya’da yaşam nasıl olacak?
    Karikatür
    Rus firkateynine Kuzey Denizi'nde İngiliz refakati
    Suriye bayrağı
    Suriye: Zafere giden yol

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam