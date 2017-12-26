Kuzey Koreli 2 yetkili daha ABD'nin yaptırım listesinde

ABD'nin ‘kara listesine' Kuzey Kore İşçi Partisi Askeri Sanayi Bakanlığı Başkanı Yardımcısı Kim Jong-sik ve Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong-cho dahil edildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, iki ismin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik süregelen faaliyetlerinde önemli rol oynadığı ileri sürülen 2 yetkilinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 22 Aralık'ta açıklanan yaptırım listesinde de yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu iki kişinin Kuzey Kore'nin balistik füze programından sorumlu olduğu belirtildi.

Kim Jong-sik'in, füzelerin sıvı yakıtından katı yakıta geçişi yönündeki çabalar dahil Kuzey Kore'nin balistik programının gelişiminde kilit isim olduğu kaydedildi. Verilen bilgiye göre Ri Pyong-cho, kıtalararası balistik füze programının gelişiminde kilit rol oynuyor.

Bakanlık, yaptırımların ‘kara listede' yer alan kişilerin tüm varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. OFAC, bu açıklamanın ardından 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.