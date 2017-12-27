New York, San Francisco ve Philadelphia Pentagon'a dava açtı

NBC'nin haberine göre, bahsi geçen şehirler Savunma Bakanlığı'nın, birçok yasağa ilişkin bilgiyi, FBI'ın silah izni ve satışı için oluşturduğu ulusal denetim sistemine vermediğini iddia ediyor" dendi.
© REUTERS/ Liz Summers
Bu ihmal sonucunda, ABD Hava Kuvvetleri personeli bir kişinin tüfek alarak 5 Kasım'da, Teksas'taki kilisede 26 kişiyi öldürme fırsatını bulduğu belirtiliyor.
NBC, yerel güvenlik güçlerinin, silah başvurularını inceleyebilmek için FBI veri tabanına güvendiğini aktardı.
Teksas'ın Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi bir kiliseye girerek etrafa ateş açmış, saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 20 kişi de yaralanmıştı.
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