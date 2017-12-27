Obama başkanlık sonrası hayatını anlattı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, eski işini ve Beyaz Saray’da kendine yardımcı olan uzman ekibini özlediğini itiraf etti.

Prens Harry’nin BBC Radyosu için sorduğu soruları yanıtlayan Obama, “Bu işin yoğunluğunu, her gün sorunları çözerken insanlar için bir şeyler yaptığımı bilmemi özlüyorum” diye anlattı.

Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra rahat rahat uyku alma ve gününü tamamen kendisinin planlama fırsatını yakaladığını anlatan Obama, “Şimdi uyandıktan sonra 45 dakika boyunca eşimle konuşabiliyorum, sonra uzunca kahvaltı yapabiliyorum ve sonra işe koyuluyorum” ifadelerini kullandı. Eski ABD lideri, şimdi kendini özgür hissettiğini ve artık daha uzun soluklu sorunlara odaklanabildiğini kaydetti.

Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra hayatının çok değiştiğini ama yine de önemli sorunları düşünmeye devam ettiğini dile getiren Obama, “ABD’nin geliştiği ve dünyadaki yerini koruduğundan emin olmak isterdim” dedi.

Kanada’nın Toronto kentinde eylül ayında, eski ve yeni askerler arasında yapılan uluslararası spor yarışları ‘Yenilmezler Oyunları’ sırasında gerçekleştirilen röportajın tamamı bu sabah BBC Radyosu’nda yayınlandı.