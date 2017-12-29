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    Donald Trump You're fired Pensacola, Florida mitingi

    Ayrılık rekoru Trump'ın oldu

    © REUTERS/ Carlo Allegri
    ABD
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    ABD'de Donald Trump başkanlığındaki yönetim bir rekora imza atarak ilk senesinde en fazla üst düzey ismin görevinden ayrıldığı hükümet oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'ın danışmanlık konseyinden 24 saatte 3 istifa
    ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump hükümeti kurduktan sonra üst düzey isimlerin yüzde 34'ü görevlerinden ayrıldı.

    Trump'ın danışmanları, özel kalem müdürü ve Beyaz Saray'daki bazı birimlerin direktörlerinin çok sık değişmesi dikkati çekti.

    İKİYE KATLADI

    Wall Street Journal'ın konuyla ilgili haberinde, 1981 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın ilk senesinde üst düzey kurmayları arasında yüzde 17'lik değişiklik olduğu, Trump'ın ise yüzde 34 ile bunu ikiye katladığı belirtildi.

    Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü uzmanlarından Kathryn Dunn-Tenpas da konuya ilişkin açıklamasında, yüzde 34'lük oranın yüksek olmasının yanı sıra Trump'ın çevresinden çok üst düzey isimlerin ayrıldığını veya ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'ın Sanat Komitesi üyeleri de istifa etti
    'TECRÜBELERİ YOK' İDDİASI

    Dunn-Tenpas, "Benim için çok beklenmedik bir durum. Aslında ilk seneler genel olarak taşların yerine oturma sürecidir ve bu süreç içerisinde değişiklikler olabilir fakat Trump yönetiminde durum farklı. Başkan'ın da çevresindeki isimlerin de herhangi bir tecrübesi yok" görüşlerini paylaştı.

    Brookings Enstitüsü'nün raporunda ise söz konusu değişimin eski başkanlardan Barack Obama'nın ilk yılında yüzde 9, Bill Clinton döneminde ise yüzde 11 olduğu kaydedildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2017/ Nicholas Kamm
    Trump, istifalar sonrasında danışmanlar konseyini feshetti
    EN FAZLA İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜNDE

    Başkan Trump'ın hükümetinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Michael Flynn, görevinde sadece 25 gün kalmıştı. Aynı şekilde, Trump kampanyasında aktif olan isimler Reince Preibus ve Steve Bannon da Trump'ın hükümetinde üst düzey görevlerde bulunmuş fakat daha sonra ayrılmışlardı.

    Trump'ın iletişim direktörlüğü ise bir yıl içinde en fazla ismin değiştiği makam oldu. Şu anda Trump hükümetinde iletişim direktörü olarak görev yapan Hope Hicks, bir yıl içinde bu göreve getirilen 4. isim oldu.

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    Etiketler:
    Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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