Trump dondurucu soğuğa 'iyi tarafından baktı': Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz

ABD'yi etkisi altına alan dondurucu soğuklara karşı Başkan Donald Trump, 'Çin aldatmacası' olarak gördüğü ve ABD endüstrisine zarar vermek için ortaya atıldığını savunduğu küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına karşıtlığını bir kez daha ortaya koyan mesaj paylaştı.

Twitter Küresel ısınma verileri Trump endişesiyle arşivleniyor

ABD'nin kuzeyini ve Kanada'yı etkisi altına alan ve ülkenin doğu kıyısında da hissedilen dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi. Minnesota eyaletinde hava sıcaklığı eksi 37'ye düşerken Pennsylvania'da ise kar yağışında son yılların rekoru kırıldı. Eyalete son birkaç günde düşen kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.

Yetkililer, kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ve don tehlikesine karşı halka uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Trump ise dondurucu soğuk uyarılarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Trump, "Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!" ifadelerini kullandı.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

AP ajansı da bu tweet'le ilgili haberinde "Ancak Trump iklim ve hava koşullarının farklı olduğuna değinmedi. Hava koşulları bir bölgede daha kısa süre hakim olan atmosfer şartları anlamına gelir, iklim ise bir bölgede uzun süre boyunca gözlenen koşullardır" ifadeleriyle Trump'ı eleştirdi ve küresel ısınmanın daha küresel ve ciddi bir durum olduğunun altını çizdi.

Küresel ısınmanın varlığını reddeden Trump, ABD'nin BM Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği açıklamıştı.