Kayıt
16:14 29 Aralık 2017
Ankara+ 10°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Hapishane

    Zihinsel sorunları olan genç, yargılama ve tedavi olmadan 4 yıl cezaevinde tutuldu

    © AA/ Arşiv
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ruhsal ve zihinsel sorunları çocukluğunda teşhis edilen genç, değerlendirmeye tabii tutulmadan hücreye kapatıldı. 4 yıl sonra verilen raporda "suçun işlendiği tarihte muhtemelen daha az kapasiteye sahipti" denilmesine karşın, 7 yıl cezaya çarptırıldı.

    Hapishane
    © Fotoğraf: Pixabay
    'ABD'deki yargılama sistemi mahkum üretmeye yönelik'
    ABD'nin Mississippi eyaletinde zihinsel rahatsızlığı bulunan Tyler Haire adlı genç ceza ehliyeti bulunup bulunmadığı değerlendirilmeksizin ve mahkemeye çıkarılmadan tam 4 yıl boyunca hapishanede tutuldu.

    BBC News ve ProPublica'nın haberine göre Tyler, babasının kız arkadaşını kasap bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı ve Mississippi hapishanesine gönderildi.

    Olay günü saldırının ardından 911'i arayan ve ekiplerin gelmesini bekleyen genç adam, gözaltına alındığı gün yaşadıklarının çoğunu hatırlayamadığını iddia etti. BBC News ve ProPublica'ya konuşan Tyler "Hatırladığım tek şey, annemin bana bıraktığı içecekleri aradıktan sonra su aldığımdı. Bundan sonrası ise bulanık. Polisleri aradığımı ve dışarıda durduğumu hatırlıyorum, böylece ne yaptığıma bakmak zorunda kalmadım" dedi.

    TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONULDU

    Tutuklandığında 16 yaşında olan Tyler bir yetişkin muamelesi görerek ağır saldırı suçlamasıyla, şerifin iddiasına göre ‘çocuğun kendi güvenliği için' tek kişilik bir hücreye kapatıldı.

    Anne Bridget Haire, herhangi bir değerlendirilmeden geçirilmeyen oğluna çocukluğu sırasında bipolar bozukluk, genel anksiyete bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, öldürme eğilimli depresyon, psikoz eğilimli depresyonun da aralarında bulunduğu 10 ayrı teşhis konduğunu belirtti. Belgelenebilen teşhislere; kendisiyle konuşan sesler ve intihar düşüncesinden bahsetmeye başlamasına karşın Tyler cezaevinde dört yıl boyunca ihtiyacı olan tedaviye erişemedi.

    ‘MUHTEMELEN 4 YIL ÖNCE DAHA FARKLI DURUMDAYDI'

    Hapishane
    © Fotoğraf: Pixabay
    'İkizinin' işlediği suç yüzünden 17 yıl hapis yattı
    Tyler nihayet Ağustos 2016'da bir psikolog tarafından değerlendirmeye tabii tutuldu ve cezai ehliyetinin olduğuna karar verildi. Ancak raporda sağlık geçmişiyle de uyumlu olarak, söz konusu suç tarihinde Tyler'ın muhtemelen ‘yasaların gerekliliklerine uymak konusunda daha az kapasiteye sahip olduğu' belirtildi.

    Raporun ardından bir hastanede kalan genç adam, 32 gün sonra tekrar cezaevine gönderildi. Tyler mahkemeyle yapılan anlaşma sonrası 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2018 yılı içerisinde salıverilmesi bekleniyor.

    100 TUTUKLU DEĞERLENDİRME BEKLİYOR

    BBC ve ProPublica'nın ulaştığı yetkililer bölgedeki tesislerin önemli bir bölümde mental sağlık hizmetlerinin sağlanmadığını iletti. Habere göre şu anda cezai ehliyeti olmadığı düşünülen 100'den fazla kişi değerlendirilmeye tabii tutulmak için sırada ve aralarından üç tutuklu 1000 günden uzun süredir bir psikoloğu görmeyi bekliyor.

    İlgili konular:

    Mahkumlar, kalp krizi geçiren gardiyan için 'firar etti'
    ABD’li savcı, tecavüz mağduru kadını cezaevine koydu
    Etiketler:
    Zihinsel bozukluk, Mississippi Hapishanesi, Tyler Haire, Mississippi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Uçak
    Erdoğan, dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
    Karikatür
    'Suriye'deki S-300 sistemi, ABD keşif uçaklarına birkaç kez refakat etti'
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam