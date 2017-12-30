Mattis: ABD'nin Ukrayna'daki askeri rolünün artacağını düşünmüyorum

Mattis, "Şu anda bildiğiniz gibi Ukrayna ordusunun NATO standartlarında eğitilmesine yardımcı olan uzmanlarımız oradalar. Demokratik ülkelerde olduğu gibi, ordunun Ukrayna halkının ihtiyaçlarını karşılaması için yapılacak çok şey var. Dolayısıyla, hayır, ABD'nin askeri rolü olduğu gibi kalacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, cumartesi yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ordusuna, ülkenin bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmak amacıyla askeri destek vermeyi planladığını söylemişti. Nauert, bu desteğin tamamen savunma amaçlı olacağını ve Minsk anlaşmasını ihlal etmeyeceğini savunmuştu.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilimi yükselteceği gerekçesiyle ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamasına karşı çıkıyor.