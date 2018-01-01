ABD'de 2018'in ilk silahlı saldırısı

Gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşında olduğu, şüphelinin saldırı tüfeğiyle annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Diğer 2 kişinin de bir genç kız ve yetişkin bir erkek olduğu açıklandı ancak şüpheliyle yakınlık dereceleri belirtilmedi.
Monmouth Savcılığı 4 kişinin ölümüyle ilgili olayla ilgili soruşturma başlattığını ve aile içi bir olay olduğunu düşündüklerini açıklayarak halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtti.
MCPO running an ongoing homicide investigation with 4 dead in Long Branch. No threat to the public as it is believed to be an isolated domestic incident. More to follow stay tuned.— Monmouth Prosecutor (@MonCoProsecutor) January 1, 2018
Saldırının sebebi ise henüz bilinmiyor.
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