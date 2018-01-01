ABD'de 2018'in ilk silahlı saldırısı

© AP Photo/ Lynne Sladky ABD'de ilkokula silahlı saldırı

ABD basınında yer alan bilgilere göre olay New Jersey'nin Long Branch bölgesinde yaşandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşında olduğu, şüphelinin saldırı tüfeğiyle annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Diğer 2 kişinin de bir genç kız ve yetişkin bir erkek olduğu açıklandı ancak şüpheliyle yakınlık dereceleri belirtilmedi.

Monmouth Savcılığı 4 kişinin ölümüyle ilgili olayla ilgili soruşturma başlattığını ve aile içi bir olay olduğunu düşündüklerini açıklayarak halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtti.

MCPO running an ongoing homicide investigation with 4 dead in Long Branch. No threat to the public as it is believed to be an isolated domestic incident. More to follow stay tuned. — Monmouth Prosecutor (@MonCoProsecutor) January 1, 2018

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Saldırının sebebi ise henüz bilinmiyor.