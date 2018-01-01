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    Rusya ve ABD bayrakları

    'Trump'ın danışmanının Avustralyalı diplomata verdiği bilgiler, FBI'in Rus müdahalesi soruşturmasını tetikledi'

    © AFP 2017/ Mladen ANTONOV
    ABD
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    ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 'ABD başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi' soruşturmasını başlatmasındaki tetikleyici faktörlerden birinin, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası danışmanlarından George Papadopoulos'un Avustralyalı bir diplomatla Londra'daki bir barda yaptığı konuşma olduğu belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Mike Theiler
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     New York Times'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre Papadopoulos, Mayıs 2016'da Londra'daki 'Wine Rooms' adlı barda Avustralyalı diplomat Alexander Downer ile görüştü.

    "Görüşmeden 3 hafta önce Papadopoulos'a Moskova'nın elinde Hillary Clinton'un itibarına ve seçim çalışmalarına zarar verebilecek yüzlerce kayıp elektronik posta bulunduğu bilgisi verildi" denen haberde, Papadopoulos'un bu bilgiyi Downer ile paylaştığı ifade edildi.

    ABD'li 4 mevcut ve eski diplomata dayandırılan haberde "Papadopoulos'un bu bilgilerin ne kadarını Downer'a anlattığı bilinmiyor. Ancak demokratların kayıp elektronik postaları internette yayılmaya başladıktan 2 ay sonra Avustralya hükümeti, Papadopoulos'tan aldıkları bilgiyi Washington'a iletti" diye kaydedildi.

    Robert Mueller
    © AP Photo/ J. Scott Applewhite
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    Elektronik postaların çalınması ve Trump'ın danışmanının bu konuda bilgi sahibi olmasının FBI'in 'Rus müdahalesi' soruşturmasını başlatmasında tetikleyici faktör olduğu vurgulandı.

    ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen 'Rusya soruşturmasında' şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlanmıştı.

    Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

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    Etiketler:
    ABD Başkanlık Seçimleri, Rusya-ABD İlişkileri, New York Times, Donald Trump, Rick Gates, Paul Manafort, Michael Flynn, Robert Mueller, George Papadopoulos, Hillary Clinton, Alexander Downer, ABD, Rusya
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