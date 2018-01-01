'Trump'ın danışmanının Avustralyalı diplomata verdiği bilgiler, FBI'in Rus müdahalesi soruşturmasını tetikledi'

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 'ABD başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi' soruşturmasını başlatmasındaki tetikleyici faktörlerden birinin, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası danışmanlarından George Papadopoulos'un Avustralyalı bir diplomatla Londra'daki bir barda yaptığı konuşma olduğu belirtildi.

© REUTERS/ Mike Theiler Trump, özel savcı Mueller ile ilgili kararını açıkladı

New York Times'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre Papadopoulos, Mayıs 2016'da Londra'daki 'Wine Rooms' adlı barda Avustralyalı diplomat Alexander Downer ile görüştü.

"Görüşmeden 3 hafta önce Papadopoulos'a Moskova'nın elinde Hillary Clinton'un itibarına ve seçim çalışmalarına zarar verebilecek yüzlerce kayıp elektronik posta bulunduğu bilgisi verildi" denen haberde, Papadopoulos'un bu bilgiyi Downer ile paylaştığı ifade edildi.

ABD'li 4 mevcut ve eski diplomata dayandırılan haberde "Papadopoulos'un bu bilgilerin ne kadarını Downer'a anlattığı bilinmiyor. Ancak demokratların kayıp elektronik postaları internette yayılmaya başladıktan 2 ay sonra Avustralya hükümeti, Papadopoulos'tan aldıkları bilgiyi Washington'a iletti" diye kaydedildi.

Elektronik postaların çalınması ve Trump'ın danışmanının bu konuda bilgi sahibi olmasının FBI'in 'Rus müdahalesi' soruşturmasını başlatmasında tetikleyici faktör olduğu vurgulandı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen 'Rusya soruşturmasında' şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.