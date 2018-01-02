ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek

'İRAN HALKININ CESARETİNİ ALKIŞLIYORUZ'
Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını savunan Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz" dedi.
'PAKİSTAN'A YARDIMIN TÜMÜNÜ KESEBİLİRİZ'
Haley'nin gündeminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'la ilgili yaptığı açıklamalar da vardı. Pakistan'a yaptıkları maddi yardımı 255 milyon dolar azaltacaklarını söyleyen Haley, "Eğer Pakistan teröristlere güvenli ortam sağlamayı bırakmazsa, yardımın tamamı kesilecek" dedi. Haley, "Pakistan yıllardır ikili oynuyor. Bir yandan bizimle çalışıyorlar, diğer yandan Afganistan'daki birliklerimize saldıran teröristleri barındırıyorlar" ifadelerini kullandı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Trump'a yanıt vererek, ABD yardımlarının 'hayırseverlik' amacıyla değil, Pakistan'ın sunduğu hizmetler için verildiğini, Afganistan'daki başarısızlığın sorumlusunun Pakistan olmadığını ifade etmişti.
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