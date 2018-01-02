ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu. Haley, ABD'nin Pakistan'a yaptığı maddi yardımı 255 milyon dolar azaltacağını da açıkladı.

Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını" söyleyerek, gösterilere destek verdi.

'İRAN HALKININ CESARETİNİ ALKIŞLIYORUZ'

Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını savunan Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz" dedi.

© AFP 2017/ Atta Kenare İran'daki protestolar iktidar değişikliğine yol açabilir mi?

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.

'PAKİSTAN'A YARDIMIN TÜMÜNÜ KESEBİLİRİZ'

Haley'nin gündeminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'la ilgili yaptığı açıklamalar da vardı. Pakistan'a yaptıkları maddi yardımı 255 milyon dolar azaltacaklarını söyleyen Haley, "Eğer Pakistan teröristlere güvenli ortam sağlamayı bırakmazsa, yardımın tamamı kesilecek" dedi. Haley, "Pakistan yıllardır ikili oynuyor. Bir yandan bizimle çalışıyorlar, diğer yandan Afganistan'daki birliklerimize saldıran teröristleri barındırıyorlar" ifadelerini kullandı.

İslamabad yönetiminin Afganistan'da teröre destek verdiği iddiasını öne süren Trump, 1 Ocak'ta attığı tweet'te Pakistan'a yardımı kesme mesajını vermişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Trump'a yanıt vererek, ABD yardımlarının 'hayırseverlik' amacıyla değil, Pakistan'ın sunduğu hizmetler için verildiğini, Afganistan'daki başarısızlığın sorumlusunun Pakistan olmadığını ifade etmişti.