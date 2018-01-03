Kayıt
04:57 03 Ocak 2018
Ankara0°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders

    Beyaz Saray: İran halkını destekliyoruz, yaptırımlar konusunda tüm seçenekler masada

    © REUTERS/ Carlos Barria
    ABD
    URL'yi kısaltın
    101

    Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "ABD, İran halkını desteklemektedir; rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara destek verdiklerini kaydederek, "İran rejiminin, kendi halkının temel ifade özgürlüğü hakkına saygı duyması gerektiğini" söyledi.

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek
    Sözcü Sanders, 2018 yılının ilk basın brifinginde ağırlıklı olarak İran'da devam eden protestolarla ilgili soruları yanıtladı.

    ABD yönetiminin, protestocuların ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına verdiği desteğe dikkati çeken Sanders, "ABD, İran halkını desteklemektedir; rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

    'İRAN HALKI KIZGIN'

    İran'daki yönetimin halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine "teröre destek verdiğini" savunan Sanders, "İran halkı günlük hayatlarındaki artan yolsuzluktan dolayı kızgın. İnsanlar yolsuzluğa ve şiddete bulaşmış yöneticilerinin yaptıklarının bedelini ödemekten yorulmuş durumdalar. Bütün bunların sonucunda cesur İranlıların organik kitlesel ayaklanmalarını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Ali Hamaney
    © AA/
    İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı
    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni yaptırımlar konusunda henüz nihai kararını vermediğini dile getiren Sanders, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu anlattı.

    ABD'nin İran'da bir rejim değişikliği görmek isteyip istemediğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Sanders, "İran halkına temel insan hakları gerçek anlamda verilmeli. O (Trump), İran'ın teröre destek veren ülke olmaktan çıkmasını istemektedir. Sanıyorum bunu bütün dünya istiyor" diye konuştu.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    AK Parti Sözcüsü Ünal: İran, çok ciddi bir manipülasyonla karşı karşıya
    Beyaz Saray'dan önceki gün İran'daki protestolarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

    'PAKİSTAN'IN YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

    Öte yandan Sanders, Trump'ın Pakistan'ı suçlayan Twitter paylaşımıyla ilgili bir soruya, "Terörü durdurmak için Pakistan'ın yapabileceği daha fazla şey var ve bunu yapmalarını istiyoruz" yanıtını verdi.

    Trump, önceki günkü paylaşımında Pakistan'ı "teröre yardım ve yataklık" yapmakla suçlamış, Pakistan yönetimi ise Trump'ın sözlerine sert tepki göstermişti.

    'KUZEY KORE'YLE İLGİLİ POZİSYONUMUZ SÜRÜYOR'

    Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Güney Kore, Kuzey'in teklifini kabul etti: Olimpiyat Oyunları'ndan önce görüşelim
    Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Güney Kore'de düzenlenen ve Kuzey Koreli atletlerin de katılması beklenen kış olimpiyatlarıyla ilgili ABD yönetiminin tavrının ne olduğu hakkındaki soruya karşılık, "Bu konuda henüz net bir karar vermiş değiliz ancak Kuzey Kore konusundaki pozisyonumuz aynen sürüyor; Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması hala en önemli önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

    Güney Kore, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklif etmiş ve tarafların müzakereye olumlu yaklaştığı bildirilmişti.

    Etiketler:
    Donald Trump, Sarah Sanders, Pakistan, Kuzey Kore, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dallas Cowboys takımının ponpon kızları, Arlington’da ulusal Amerikan futbolu ligi kapsamında Seattle Seahawk takımına karşı oynanan maç arasında gösteride.
    Kar kızları ve Noel anneler tüm dünyada güzellikleriyle göz doldurdu
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam