Beyaz Saray: İran halkını destekliyoruz, yaptırımlar konusunda tüm seçenekler masada

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara destek verdiklerini kaydederek, "İran rejiminin, kendi halkının temel ifade özgürlüğü hakkına saygı duyması gerektiğini" söyledi.
ABD yönetiminin, protestocuların ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına verdiği desteğe dikkati çeken Sanders, "ABD, İran halkını desteklemektedir; rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
'İRAN HALKI KIZGIN'
İran'daki yönetimin halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine "teröre destek verdiğini" savunan Sanders, "İran halkı günlük hayatlarındaki artan yolsuzluktan dolayı kızgın. İnsanlar yolsuzluğa ve şiddete bulaşmış yöneticilerinin yaptıklarının bedelini ödemekten yorulmuş durumdalar. Bütün bunların sonucunda cesur İranlıların organik kitlesel ayaklanmalarını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin İran'da bir rejim değişikliği görmek isteyip istemediğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Sanders, "İran halkına temel insan hakları gerçek anlamda verilmeli. O (Trump), İran'ın teröre destek veren ülke olmaktan çıkmasını istemektedir. Sanıyorum bunu bütün dünya istiyor" diye konuştu.
'PAKİSTAN'IN YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'
Öte yandan Sanders, Trump'ın Pakistan'ı suçlayan Twitter paylaşımıyla ilgili bir soruya, "Terörü durdurmak için Pakistan'ın yapabileceği daha fazla şey var ve bunu yapmalarını istiyoruz" yanıtını verdi.
Trump, önceki günkü paylaşımında Pakistan'ı "teröre yardım ve yataklık" yapmakla suçlamış, Pakistan yönetimi ise Trump'ın sözlerine sert tepki göstermişti.
'KUZEY KORE'YLE İLGİLİ POZİSYONUMUZ SÜRÜYOR'
Güney Kore, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklif etmiş ve tarafların müzakereye olumlu yaklaştığı bildirilmişti.
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