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    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, sanık koltuğunda.

    Hakim Berman, Atilla'nın talebini yine reddetti

    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    ABD
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    ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için iş birliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak Atilla’nın, hatalı yargılama yapıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesi talebi ikinci kez reddedildi.

    Rıza Sarraf
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Atilla davasının jürisi ortak karara varamadı, müzakereler 3 Ocak'a ertelendi
     Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve  mahkemeye ikinci kez 'hatalı yargılama' yapıldığını savunarak dilekçe sunmuştu. 

    İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları savcılığın çapraz sorgusunda 'Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu', bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu. 

    Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın 'tamamen adil ve şeffaf bir şekilde' yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle 'hatalı yargılama' itirazını yine kabul etmedi. 

    Savunma makamının Hüseyin Korkmaz'ın 'çalıntı deliller sunması' ve 'yanlış ifade vermesi' iddiası mahkemeye yaptığı hatalı yargılama" itirazları da reddedilmişti. 

    KARAR İÇİN TOPLANIYORLAR

    Türkiye Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç
    © AA/ Arşiv
    Arınç'tan Sarraf eleştirisi: Numan Bey'in düştüğü duruma bak
    Bu arada, Atilla'nın tutuklu yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bugün tekrar toplanıyor. 

    Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve  3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı.

    Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

    12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.

    Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının 'yeniden yargılama' kararı alma olasılığı bulunuyor.

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    Etiketler:
    Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, Richard Berman, Rıza Sarraf, ABD
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