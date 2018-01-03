Trump'ın basacak düğmesi yok

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajındaki "Nükleer düğme masamda" çıkışına ''Benimki daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca çalışıyor'' diye nispet yapan Trump'ın aslında basacak düğmesi olmadığı belirtildi. ABD Başkanı, basitçe düğmeye basarak değil, çok gizli ve karmaşık bir süreç sonucunda nükleer saldırı düzenleyebiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmesi değil, nereye gitse peşisıra gelen ve İngilizce 'nuclear football' diye ifade edilen 'nükleer silah kumanda çantası' var. Başkan nereye giderse, rotasyon halindeki askeri subaylar tarafından oraya taşınan nükleer silah kumanda çantasında, iletişim cihazları ve önceden hazırlanmış savaş planlarının bulunduğu bir kitap yer alıyor.

KİMLİK TEYİT KODLARI, BİSKÜVİ DENİLEN KARTTA

Başkan, nükleer saldırı emri verecekse, sadece kendisinde bulunan kodlarla Pentagon'daki askeri yetkililere kimliğini teyit ediyor. Bu kodlar, Başkan'ın her daim taşımak zorunda olduğu, 'bisküvi' denilen bir kartta kayıtlı bulunuyor. Kimlik teyitinin ardından, ateşleme emrini Pentagon ve Stratejik Komutanlığa iletiyor.

Thankfully there is no actual #NuclearButton that @POTUS can just press. It's a process that requires the Secretary of Defense to execute the nuclear order. That's why we should all be praying for James Mattis to have good health, wisdom and rationality. — Ted Lieu (@tedlieu) 3 Ocak 2018

​BİR ABD BAŞKANI'NDAN DUYULMADIK YANIT

Trump'ın TSİ salı gecesi çarşambaya bağlanırken attığı bir dizi tweet içinde düğme paylaşımı öne çıktı: "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'Nükleer düğme masamda' dedi. O bitik ve açlık çeken rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!"

Social media mocks Trump for bragging about the size of his nuclear button https://t.co/9sMz8J9seT pic.twitter.com/0JKJacUQh4 — The Hill (@thehill) 3 Ocak 2018

© REUTERS/ Kim Hong-Ji Güney Kore, Kuzey'in teklifini kabul etti: Olimpiyat Oyunları'ndan önce görüşelim 'ROKET ADAM İLK KEZ KONUŞMAK İSTİYOR'

ABD'nin BM'den çıkardığı yeni yaptırım kararları ve diğer baskı araçlarının Kuzey Kore üzerinde büyük bir olumsuz etki bırakmaya başladığını da öne süren Trump, bunun örneği olarak son dönemde en az iki askerin Güney Kore'ye firar etmesini ve Kim'in Güney Kore'deki Kış Olimpiyatı vesilesiyle Seul'e zeytin dalı uzatmasını gösterdi: ''Askerler tehlikeyi göze alıp Güney Kore'ye kaçıyorlar. Roket Adam şimdi ilk kez Güney Kore ile konuşmak istiyor. Belki bu iyi bir haberdir, belki de değildir —göreceğiz!''

© REUTERS/ Yonhap Kim talimat verdi, Güney Kore ile iletişim hattı 2 yıl sonra açıldı KUZEY İLE GÜNEY ARASINDA KARŞILIKLI JESTLER

Kim'in zeytin dalına karşılık Güney Kore 9 Ocak'da ortak sınır köyü Panmunjom'da üst düzey heyetler arası görüşmeler önerdi, bu görüşmelerde Olimpik işbirliğinin yanısıra ilişkilerin bir bütün olarak düzeltilmesinin ele alınmasını teklif etti. Bunun üzerine Kuzey Kore de Şubat 2016'dan beri kapalı olan ateşkes hattındaki iletişim hattının yeniden açılacağını duyurdu.