ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Rus istihbaratçılara ölüm çağrısını onaylamadım

Facebook'ta Rus istihbarat üyelerine ölüm çağrısı yapılan bir videoyu kendi sayfasında paylaşan ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, hatasını anlayınca özür diledi.

2012-2014 yıllarında Moskova'da görev yapan McFaul, 'Rusya'nın Bölgeleri' adlı hükümet karşıtı grubun sayfasına gönderilen ve İran'ı örnek göstererek Kremlin'e karşı protesto çağrısı yapılan bir gönderiyi paylaştı.

Yana Sizikova adlı kullanıcı tarafından paylaşılan, İran'daki protestolardan görüntülerin yer aldığı gönderide "300.000 İranlı, Çekistleri (istihbarat üyeleri) linç etmek için yürüyor. Peki sen Rusya için ne yaptın?" ifadeleri yer aldı.

'Çekist' sözcüğü, 1917-1922 yıllarıdan faaliyet yürüten SSCB'nin ilk istihbarat örgütü Çeka'nın mensuplarına verilen bir isim.

#Obama frm ambassador to #Russia reposting not just your regular incitement of violence but an actual call to murder state employees. Translation: 300,000 Iranians are heading to hang local security forces and what have u done for Russia pic.twitter.com/KkOk3Go9ZQ — Oksana Boyko (@OksanaBoyko_RT) January 1, 2018

McFaul'un paylaşımının ardından kullanıcılar ABD'li diplomata videonun içeriğini bildirdi ve Russia Today (RT) de internet sitesindeki haberde McFaul'un Rus istihbarat üyelerine yönelik ölüm çağrısını onayladığını yazdı. Hatasını anlayan McFaul, özür dileyip mesajı yanlış anladığını, yanlışlıkla paylaştığını ve daha sonra sildiğini yazdı.

I apologize. I misread the caption, & then deleted after realizing my mistake (My Russian is rusty.) https://t.co/3xfjEFLy5X — Michael McFaul (@McFaul) January 3, 2018

I apologize for posting a fake video by accident. I deleted once I realized my mistake. I would NEVER endorse the murder of anyone. Period. https://t.co/mUKrwSDYkj — Michael McFaul (@McFaul) January 3, 2018

​McFaul, bundan sonra Rusça gönderileri asla paylaşmayacağını vurguladı.