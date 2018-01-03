Trump İran halkına 'büyük yardım' vaat etti, Caferi'ye göre protestolar bitti

İran açıklamalarını devam ettiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz" diye tweetledi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi ise gösterilerin sona erdiğini savundu.

İran'daki hükümet karşıtı protestolar 7. gününü devirirken ABD Başkanı Trump Twitter'dan İran'daki olaylara ilişkin paylaşımlarını sürdürdü.

'SAYGI DUYUYORUM'

Son Twitter mesajında "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz" diyen Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'doğru zaman geldiğinde ulusa sesleneceği' yönündeki açıklamasına da gönderme yapmış oldu.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

​Hamaney, gösterilere ilişkin ilk açıklamasında "Son günlerde İran'ın düşmanları birleşti ve İslam Cumhuriyeti'nde karışıklık yaratmak için para, siyaset, silah ve istihbarat gibi farklı araçları kullandı" derken 'doğru zaman geldiğinde' ulusa sesleneceğini duyurmuştu. İran'da hayat pahalılığına karşı Meşhed kentinde başlayan gösteriler, rejim karşıtı nitelikler kazanarak diğer kentlere de yayıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ve çatışmaların çıkması sonucu 20'den fazla kişi öldü. Bugün ise İran'ın birçok kentinde on binlerce rejim yanlısı sokağa dökülerek hükümete destek verdi.

'FİTNENİN SONA ERDİĞİ GÜN'

Bugün İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi'den dikkat çekici bir açıklama geldi. ''Bazıları, ABD ile dost olunca ülkenin ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünüyor. Ama bu kişiler her şeylerini ABD dostluğuna feda eden Mısır gibi ülkelere baksınlar'' diye çıkışan Caferi ''Düşmanlar, İran'a yönelik savunma ve güvenlik tehditlerinin işe yaramadığını bilsinler. Bugün 2018 fitnesinin sona erdiğini söyleyebiliriz'' dedi. İran devlet yetkilileri bu protesto dalgasını ABD-İsrail-Suudi komplosuna da atıfla 'fitne' diye tanımlamıştı.

IRGC commander Mohammad Ali Jafari says countrywide protests in Iran “have come to an end.” https://t.co/CERb8y5L3t — David Daoud (@DavidADaoud) 3 Ocak 2018

​'HEPSİ YAKALANDI'

Ekonomik sebeplerle perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar (Halkın Mücahitleri) gözaltına alındı" dedi.

Commander-in-Chief of #Iran's Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Maj-Gen Mohammad Ali Jafari accuses arrested "rioters" of having links to "counterrevolutionaries" and the exiled opposition group Mojahedin-e Khalq Organisation, reports Fars news agency. #IranProtests pic.twitter.com/C02sGx9gQF — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 3 Ocak 2018

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'EN KALABALIĞI 1500 KİŞİLİKTİ'

Devrim Muhafızları Komutanı, protestolar ile güvenlik güçlerinin bunlara müdahalesini şöyle değerlendirdi: ''En büyük gösteri 1500 kişilikti. Ülkenin tamamında gösteriler zirvedeyken gösterilere toplam katılım yaklaşık 15 bin civarında oldu. Devrim Muhafızları yalnızca İsfahan, Loristan ve Hemedan'da çok sınırlı bir şekilde müdahale etti.''

AHMEDİNECAD'I HEDEF GÖSTERDİ

Caferi'nin Devrim Muhafızları'nın iktidardeyken çok sıkı işbirliği yaptığı ve 2009'da 'yeşil devrim' denen protestoların patlak vermesine yol açacak kadar desteklediği eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ı hedef göstermesi de dikkat çekti. Devrim Muhafızları Komutanı'nın protestoları tetikleyen eski bir düzey yetkiliden söz etmesi, Ahmedinecad'ı ima ettiği yorumlarını beraberinde getirdi.

'BİR AVRUPA VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI'

Diğer taraftan yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın Luristan eyaletinddeki Burucerd kentinde bir Avrupalı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Ancak gözaltına alınan kişinin milliyeti açıklanmadı.

Kentteki yerel yargı yetkilisi Hamidreza Abolhassani " Bir Avrupalı Burucerd'de gözaltına alındı. Bu kişi Avrupalı istihbarat kurumlarınca eğitilmiş ve eylemcilere liderlik ediyordu" dedi.

BM: TÜM ŞİDDET OLAYLARI İÇİN YARGISIZ VE TARAFSIZ SORUŞTURMA YAPILMALI

İran'la ilgili bir açıklama da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'den geldi.

İran'da tansiyonun düşürülmesini isteyen ve tüm şiddet olayları için 'bağımsız ve tarafısz soruşturma yapılması' çağrısında bulunan El Hüseyin "Eylemcilerin seslerini duyurma hakkı var. Tüm güvenlik güçlerinin ölçülü ve uluslararası hukuka uygun olarak davranması için yetkililer çaba göstermeli" ifadelerini kullandı.