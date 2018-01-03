Trump'tan eski danışmanı Bannon'a: Sadece işini değil aklını da yitirmiş

Eski Beyaz Saray Başstratejisti olan Steve Bannon'un yeni kitabında Trump'ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında ilişki kurmasına Trump'tan tepki geldi.
President #Trump slams Steve Bannon after criticism, says ex-chief strategist 'lost his mind' https://t.co/ckus1YwFOn pic.twitter.com/25OU6LPbJZ— Fox News (@FoxNews) 3 January 2018
Trump, Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile seçim kampanyasını yürüten 3 kurmayının görüşmesini 'haince' olarak niteleyen Bannon'un 'sadece işini değil, aklını da yitirdiğini' söyledi. Trump, "Steve Bannon'un benimle ya da başkanlığımla bir alakası yoktur. Kovulduğunda sadece işini değil, aklını da yitirdi" ifadelerini kullandı.
Bannon 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görevinden alınmıştı.
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