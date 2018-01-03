Atilla, kendisine yöneltilen 6 ithamın 5'inden suçlu bulundu

Hakim jürinin "tüm konularda" karara vardığını söyledi. 12 kişilik jüri heyeti, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'yı yalnızca "kara para aklama" suçundan suçsuz buldu. Diğer 5 ithamda Atilla'nın suçlu bulunduğu açıklandı. Karar açıklandığında Atilla'nın eşi gözyaşlarına boğuldu.
Atilla'nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.
Correction: Guilty on FIVE counts.— Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 3 January 2018
Not guilty on ONE count: money laundering.
Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı:
- ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,
- Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,
- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,
- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,
- Kara para aklamak için kumpas kurma
- Kara para aklama
Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu. Atilla, "kara para aklamak" suçlamasından ise suçsuz bulundu.
12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.
Davanın esastan görülmesi süreci 22 Kasım'da başlamış, karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmişti.
EŞİ DE DURUŞMA SALONUNDA HAZIR BULUNDU
Jüri üyeleri Çarşamba günü mahkemeye yazılı bir not ile ulaşarak Hakan Atilla'yı "yalnızca bazı iddialardan suçlu bulmaları durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt aramıştı.
Mahkeme başkanı Richard Berman'ın yazılı notla gelen bu soruya karşı jüriden "müzakereye devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını" istemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)