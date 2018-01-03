Atilla, kendisine yöneltilen 6 ithamın 5'inden suçlu bulundu

ABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla 5 ithamdan dolayı suçlu bulunurken, kara para aklamadan ise suçsuz bulundu.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Sarraf davasında jüri yeniden toplandı

ABD'de sürmekte olan, Hakan Atilla'nın tek sanık olduğu, Rıza Sarraf'ınsa tanık olarak dinlendiği davada jüri kararını verdi.

Hakim jürinin "tüm konularda" karara vardığını söyledi. 12 kişilik jüri heyeti, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'yı yalnızca "kara para aklama" suçundan suçsuz buldu. Diğer 5 ithamda Atilla'nın suçlu bulunduğu açıklandı. Karar açıklandığında Atilla'nın eşi gözyaşlarına boğuldu.

Atilla'nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.

Correction: Guilty on FIVE counts.

Not guilty on ONE count: money laundering. — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 3 January 2018

​Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı:

ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,

Kara para aklamak için kumpas kurma

Kara para aklama

Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu. Atilla, "kara para aklamak" suçlamasından ise suçsuz bulundu.

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

Davanın esastan görülmesi süreci 22 Kasım'da başlamış, karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmişti.

EŞİ DE DURUŞMA SALONUNDA HAZIR BULUNDU

© AP Photo/ Elizabeth Williams Hakim Berman, Atilla'nın talebini yine reddetti

Davada jüri müzakerelerine devam edilirken duruşma salonunun ilk sırasında Atilla'nın eşi Burçin Atilla hazır bulundu. Atilla'nın salona gelişinde eşiyle arasında duygusal anlar yaşandı. Eşiyle ilgili jüri kararı açıklanmasının ardından ise Burçin Atilla'nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.

Jüri üyeleri Çarşamba günü mahkemeye yazılı bir not ile ulaşarak Hakan Atilla'yı "yalnızca bazı iddialardan suçlu bulmaları durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt aramıştı.

Mahkeme başkanı Richard Berman'ın yazılı notla gelen bu soruya karşı jüriden "müzakereye devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını" istemişti.